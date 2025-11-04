Cine era românul care a murit după ce a fost extras de sub dărămăturile clădirii istorice din Roma

Românul prins 11 ore sub dărâmăturile unui turn prăbușit la Roma a murit la spital, după ce a suferit un stop cardiac la scurt timp după ce a fost urcat în ambulanță. Peste 150 de pompieri au participat la operațiunea de salvare, la care a asistat și soția victimei, alături de ambasadoarea României la Roma. Octay Stroici era originar din Suceava și se căsătorise în 2021, potrivit Rai News.

Carabinierii au sigilat zona prăbușirii și investighează cauzele alături de Inspectoratul de Muncă și Autoritatea Sanitară Locală. Parchetul din Roma a deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă și pentru provocarea unui dezastru.

Clădirea medievală era renovată cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministrul Culturii, Alessandro Giuli, a transmis condoleanțe familiei lui Octavian Stroicy și a salutat eforturile pompierilor și ale instituțiilor implicate în salvarea muncitorului român.