Cine are șanse la Oscar. Câștigătorii Critics Choice Awards 2025

Critics Choice Awards 2025 (premiile criticilor de film) și-a desemnat câștigătorii dintre cele mai bune producții cinematografice și de televiziune ale anului. Evenimentul, aflat la cea de-a 30-a ediție, s-a desfășurat la Barker Hangar din Santa Monica și a fost marcat de momente emoționante, dar și de discursuri politice.

Marele câștigător al serii a fost "Anora", desemnat cel mai bun film. Pelicula a reușit să impresioneze criticii și să iasă învingătoare în competiția acerbă din acest an.

În ceea ce privește performanțele actoricești, Adrien Brody a fost desemnat cel mai bun actor pentru rolul său din "The Brutalist", în timp ce Demi Moore a obținut premiul pentru cea mai bună actriță datorită prestației din "The Substance". Kieran Culkin a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar cu filmul "A Real Pain", iar Zoe Saldaña a fost desemnată cea mai bună actriță în rol secundar pentru "Emilia Pérez", conform Wikipedia.

📹 The racist french movie 'Emilia Perez' wins Best Foreign Language Film at the 2025 Critics Choice Awards

"Emilia Pérez" a fost una dintre producțiile cu cele mai multe premii, obținând trofee pentru cel mai bun film într-o limbă străină și cel mai bun cântec.

"Wicked" a avut un succes neașteptat, Jon M. Chu fiind desemnat cel mai bun regizor. De asemenea, filmul a fost premiat pentru design de producție și costume.

"The Substance" a câștigat, pe lângă premiul lui Demi Moore, și trofeele pentru cel mai bun scenariu original și cel mai bun machiaj.

La categoriile de televiziune, "Shogun" a fost marele câștigător, adjudecându-și patru premii, inclusiv cel pentru cel mai bun serial dramatic. "Hacks" a obținut trei trofee, inclusiv pentru cel mai bun serial de comedie.

Michael Urie ("Shrinking") și Hannah Einbinder ("Hacks") au fost distinși cu premii pentru cele mai bune roluri secundare în seriale de comedie, aceștia susținând discursuri în care au abordat teme sociale importante, cum ar fi drepturile persoanelor LGBTQ+ și schimbările climatice.

Chelsea Handler a fost gazda evenimentului și a oferit un mix de umor și comentarii sociale. În deschiderea ceremoniei, aceasta a adus un omagiu pompierilor care au luptat cu incendiile recente din Los Angeles. Pe parcursul serii, mai mulți câștigători, inclusiv Colin Farrell și Hiroyuki Sanada, au făcut apel la sprijinirea victimelor.

Monologul lui Handler a inclus și numeroase referiri la contextul politic actual, inclusiv la cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Un moment remarcabil a fost când aceasta a menționat lupta juridică dintre Blake Lively și Justin Baldoni, numind-o "o binevenită distragere".

🚨 Chelsea Handler jokes about the Blake Lively, Justin Baldoni, and Ryan Reynolds legal saga at the 2025 Critics Choice Awards, and the audience bursts into laughter.

Hollywood has been extremely sensitive to the #MeToo movement, but the fact that a female comedian is openly…

