Predicții pentru Globurile de Aur. „Anora” sau „Wicked”?

Globurile de Aur: „The Wicked,” „The Conclave,” „Anora” și „The Brutalist” sunt printre filmele care ocupă primele locuri în predicțiile pentru nominalizări.

Globurile de Aur, indicii despre premii

Fiind primele premii importante de film care își dezvăluie lista scurtă, Festivalul de film Globurile de Aur oferă adesea indicii despre cum ar putea decurge sezonul premiilor.

Anul acesta se mândrește cu numeroși concurenți formidabili, însă nu există un favorit clar pentru râvnitul premiu pentru Cel mai bun film la Oscaruri, programate pentru 2 martie.

Actorii americani Mindy Kaling și Morris Chestnut vor anunța nominalizările la Globurile de Aur luni, în jurul orei 19:15. (Bangladesh Standard Time).

Alături de Oscar și Bafta, Globurile de Aur este un festival important al industriei

În timp ce Globurile de Aur marchează prima etapă majoră în sezonul premiilor, evenimente mai mici precum Premiile Gotham și diverse ceremonii ale criticilor au avut deja loc în ultimele săptămâni.

Spre deosebire de Oscaruri și Bafta, Globurile de Aur își împart premiile în funcție de gen, filmele concurând fie la categoria Dramă, fie la categoria Comedie/Muzical. În plus, fiecare categorie de actorie are șase locuri de nominalizare.

Acest format permite Globurilor să evidențieze un total de 36 de interpretări, semnificativ mai mult decât cele 20 recunoscute la Oscaruri, oferind ceremoniei spațiu pentru a celebra o gamă mai largă de talente și a minimiza riscul omisiunilor notabile.

Gala Premiilor Globurilor de Aur 2024, programată pe 5 ianuarie în LA

Ce filme sunt în cursă? Spre deosebire de anul trecut, când „Oppenheimer” al lui Christopher Nolan a dominat sezonul premiilor, anul acesta prezintă o cursă mai competitivă și imprevizibilă, cu mai multe filme concurând pentru marele premiu.

Printre favoriți se numără „Anora”, o poveste captivantă despre o stripteuză din New York care se îndrăgostește de fiul unui oligarh rus bogat.

La fel de apreciat de critici, „The Brutalist” spune povestea unui arhitect maghiar care se străduiește să-și reconstruiască viața în America după devastarea celui de-al Doilea Război Mondial.

„Conclave”, o adaptare a romanului din 2016 al lui Robert Harris, oferă o reprezentare intrigantă a cardinalilor intriganti care se adună la Roma pentru a alege un nou Papă.

Blockbusterele sunt de asemenea în prim-plan anul acesta, cu „Wicked," o adaptare muzicală; „Dune: Partea a Doua," un epic sci-fi; și „Gladiator II," un spectacol istoric, toate generând agitație datorită performanțelor lor impresionante la box office.

Alte filme în cursă includ „Sing Sing”, care explorează viețile deținuților din închisorile din SUA care participă la un program de arte spectacol, și „Emilia Pérez,” un musical despre un lord mexican al drogurilor care suferă o transformare de gen.

„Nosferatu” și „5 Septembrie”

Mai multe filme foarte așteptate generează entuziasm în acest sezon al premiilor, inclusiv „5 Septembrie”, o repovestire dramatică a evenimentelor tragice de la Jocurile Olimpice de la München din 1972; „O Durerere Adevărată,” care examinează luptele a doi veri care navighează pierderea familială; și „Băieții Nickel,” o poveste emoționantă despre doi prieteni care îndură viața într-o școală de reformă în Florida anilor 1960.

Alte posibile concurente includ biografia lui Bob Dylan „A Complete Unknown”, drama emoționantă despre sinuciderea asistată „The Room Next Door”, epopeea din Al Doilea Război Mondial „Blitz”, horrorul corporal înfricoșător „The Substance” și reinterpretarea gotică a vampirului „Nosferatu.”

Între timp, „Babygirl,” un dramă erotică intensă care explorează o poveste de dragoste cu diferență de vârstă; „I'm Still Here,” care se aprofundează în dispariția misterioasă a unui congresman brazilian; și „Queer,” o poveste de dragoste psihedelică plasată în anii 1950, ar putea de asemenea să își facă loc pe lista nominalizărilor.

Completând lista sunt filme precum drama distopică „Civil War,” povestea de dragoste în triunghi „Challengers,” aventura animată „The Wild Robot,” și „Saturday Night,” o privire din interior asupra haosului din spatele unui show de varietăți live.

Actori care ar putea fi nominalizați la Globurile de Aur

Categoria de anul acesta pentru Cea mai bună actriță se conturează cu narațiuni captivante de revenire, cu Demi Moore („The Substance"), Angelina Jolie („Maria") și Marianne Jean-Baptiste („Hard Truths") toate așteptându-se să revină în lumina reflectoarelor premiilor.

Cu toate acestea, competiția este acerbă, cu Karla Sofía Gascón („Emilia Pérez"), Cynthia Erivo („Wicked") și noua venită Mikey Madison, care oferă o interpretare de excepție în „Anora".

Alți concurenți puternici includ Fernanda Torres („I'm Still Here"), Tilda Swinton („The Room Next Door"), Nicole Kidman („Babygirl"), Lily-Rose Depp („Nosferatu") și Saoirse Ronan. („The Outrun").

În cursa pentru Cel mai bun actor, favoriții includ pe Adrien Brody („The Brutalist"), Ralph Fiennes („Conclave") și Colman Domingo. („Sing Sing"). Aceștia ar putea fi alăturați de greii de la Hollywood Daniel Craig („Queer") și Timothée Chalamet („A Complete Unknown").

În plus, Jesse Eisenberg („A Real Pain”) și John David Washington („The Piano Lesson”) sunt posibili concurenți.

Sebastian Stan ar putea de asemenea să obțină o nominalizare, cu două interpretări remarcabile în „A Different Man" și „The Apprentice."

În categoria Cel mai bun actor în rol secundar, potențialii nominalizați includ Kieran Culkin („A Real Pain"), Denzel Washington („Gladiator II"), Guy Pearce („The Brutalist"), Yura Borisov („Anora"), Jeremy Strong („The Apprentice") și Clarence Maclin. („Sing Sing").

Pentru Cea mai bună actriță în rol secundar, competiția este la fel de acerbă, cu Ariana Grande („Wicked"), Isabella Rossellini („Conclave"), Danielle Deadwyler („The Piano Lesson") și atât Zoe Saldaña, cât și Selena Gomez din „Emilia Pérez" așteptându-se să fie concurente puternice.

Cu toate acestea, categoria este plină de talente, inclusiv Aunjanue Ellis-Taylor („Nickel Boys"), Saoirse Ronan („Blitz"), Monica Barbaro („A Complete Unknown"), Natasha Lyonne („His Three Daughters") și Felicity Jones („The Brutalist"), toate concurând pentru recunoaștere.

Ce seriale TV ar putea fi nominalizate la Globul de Aur

Spre deosebire de multe alte ceremonii de premiere, Globurile de Aur onorează realizările în televiziune alături de cele din film.

Anul acesta, categoriile de dramă și mini-serii sunt așteptate să prezinte concurenți precum „Baby Reindeer," „Shogun", „The Penguin", „Ripley", „Slow Horses" și „Mr. & Mrs. Smith"

În domeniul comediei, emisiuni deosebite precum „Nobody Wants This", „Hacks", „The Bear",„Only Murders in the Building" și „Abbott Elementary" sunt probabil să fie în centrul atenției.