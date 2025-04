International Răspunsul chinezilor la tarifele lui Trump. Măsura care va înfuria America







China a anunțat că va reduce și mai mult numărul de filme americane care pot fi produse în țară, la doar câteva ore după ce Donald Trump a impus tarife record de 125% pe mărfurile chinezești care intră în SUA.

China reduce importurile de filme americane

Această măsură a fost propusă la începutul săptămânii de doi bloggeri chinezi, care au mai adăugat că țara dispune de numeroase instrumente pentru represalii.

Atât Liu Hong, editor principal la Xinhuanet, platforma oficială a agenției de știri de stat Xinhua, cât și Ren Yi, nepotul fostului lider al Partidului din Guangdong, Ren Zhongyi, au avut sugestii similare, propunând reducerea importurilor de filme din SUA și continuarea investigațiilor privind drepturile de proprietate intelectuală ale companiilor americane din China.

„Acţiunea greşită a guvernului SUA de a abuza de tarifele impuse Chinei va reduce în mod inevitabil şi mai mult ca publicul intern să fie favorabil faţă de filmele americane. Vom urma regulile pieţei, vom respecta alegerea publicului şi vom reduce moderat numărul de filme americane importate”, a transmis, joi, China Film Administration.

China, a doua piață de film ca mărime după SUA, a înregistrat o creștere a producțiilor interne, depășind importurile din Hollywood. Măsura anunțată joi are un impact major asupra studiourilor occidentale, Bloomberg raportând o scădere imediată a acțiunilor Walt Disney Co, Paramount Global și Warner Bros Discovery Inc.

„A Minecraft Movie” a fost lider în box office-ul chinez

Primul film american a fost aprobat pentru lansare în China acum 31 de ani, iar numărul acestora a depășit 60 în 2018. De atunci, cifra a scăzut din cauza tensiunilor politice și a creșterii popularității producțiilor interne, potrivit Maoyan Entertainment.

Săptămâna trecută, „A Minecraft Movie” de la Warner Bros a fost lider în box office-ul chinez, cu încasări de 14,5 milioane de dolari, reprezentând aproximativ 10% din totalul global. În 2024, filmul american cu cele mai mari încasări în China a fost „Godzilla x Kong: The New Empire”, care a adunat 132 de milioane de dolari în această piață.

Filmul de animație chinezesc „Ne Zha 2”, lansat în ianuarie, a avut un succes masiv, cu încasări de 1,8 miliarde de dolari în China și 20 de milioane în SUA. Datorită succesului intern, acesta a devenit filmul cu cele mai mari încasări din 2025 până în prezent, cel mai de succes film de animație din istorie și primul care a depășit 2 miliarde de dolari la nivel global.

Mai multe filme americane au fost realizate pentru o lansarea în China

Mulți s-au așteptat ca viitoarele producții hollywoodiene să contribuie la visteria Chinei la finalul anului, Variety estimând un total de 7,6 miliarde de dolari pentru 2025, în creștere față de 5,8 miliarde de dolari în 2024.

Filme precum „Mission: Impossible - The Final Reckoning”, „Superman, Jurassic World Rebirth” și „Avatar: Fire and Ash” ar fi fost realizate și adaptate pentru o lansarea în China.