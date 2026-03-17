CFR lansează proiectul de peste 404 milioane lei pentru reabilitarea Tunelului Palas

Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. a anunțat lansarea unei licitații majore pentru modernizarea infrastructurii feroviare din zona Portului Constanța. Proiectul vizează reabilitarea Tunelului Palas și electrificarea liniei CF 816 Palas – Port A, o investiție strategică estimată la peste 404 milioane de lei, fără TVA.

Anunțul de participare a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, marcând startul unui proiect considerat esențial pentru creșterea capacității de transport feroviar de marfă către cel mai important port al României.

Potrivit CFR S.A., obiectivul principal al investiției este asigurarea unui al doilea acces feroviar funcțional către Portul Constanța. În prezent, infrastructura existentă este supusă unei presiuni constante, în contextul creșterii fluxurilor logistice.

Reabilitarea liniei CF 816 Palas – Port A și repunerea în funcțiune a Tunelului Palas vor permite diversificarea rutelor de acces și reducerea blocajelor.

Reprezentanții companiei subliniază că proiectul are rolul de a fluidiza traficul de marfă și de a consolida poziția transportului feroviar în lanțurile logistice naționale și europene.

Investiția presupune lucrări complexe, atât la nivelul tunelului, cât și al infrastructurii feroviare conexe.

Tunelul Palas va fi consolidat și reabilitat, cu păstrarea elementelor originale din piatră. În același timp, acesta va fi extins cu aproximativ 200 de metri spre stația Palas.

Proiectul include electrificarea liniei CF 816 în configurație de linie simplă, adaptată pentru transportul de marfă. Vor fi implementate sisteme moderne de semnalizare, inclusiv un Bloc de Linie Automat Integrat, iar instalațiile din stația Palas vor fi adaptate la noile cerințe tehnice.

Un element important îl reprezintă lucrările de colectare și evacuare a apelor, menite să elimine infiltrațiile care au dus, în trecut, la degradarea tunelului.

Valoarea estimată a contractului este de 404.037.640,92 lei, fără TVA. Finanțarea este prevăzută a fi asigurată de la bugetul de stat.

Durata totală a proiectului este de 32 de luni. Aceasta este împărțită în mai multe etape, respectiv 6 luni pentru proiectare, 2 luni pentru avize și aprobări și 24 de luni pentru execuția lucrărilor.

După finalizarea lucrărilor și recepția acestora, proiectul va beneficia de o perioadă de garanție de 60 de luni.

Tunelul Palas are o importanță deosebită nu doar din punct de vedere tehnic, ci și istoric. Inaugurat în anul 1900 sub denumirea „Carol I”, tunelul a fost proiectat de inginerul Anghel Saligny, una dintre cele mai importante figuri din istoria ingineriei românești.

Construcția tunelului a făcut parte dintr-un proiect amplu de dezvoltare a infrastructurii feroviare în Dobrogea, într-o perioadă în care România își consolida poziția strategică la Marea Neagră.

Proiectul era legat de viziunea regelui Carol I of Romania privind dezvoltarea transportului feroviar, considerat la acea vreme „drumul de fier”, un simbol al modernizării economice.

Tunelul a reprezentat timp de decenii o legătură esențială pentru transportul feroviar din zona Constanța, facilitând accesul către port și dezvoltarea comerțului.

Începând cu anul 1992, Tunelul Palas a fost scos din exploatare. Principalele probleme au fost infiltrațiile de apă și degradarea structurii, care au afectat siguranța circulației feroviare.

Lipsa investițiilor și a lucrărilor de întreținere a dus la deteriorarea progresivă a infrastructurii, iar tunelul a devenit nefuncțional.

Situația a limitat capacitatea de transport feroviar în zona portuară și a crescut presiunea asupra celorlalte rute existente.

Prin relansarea acestui proiect, autoritățile încearcă să readucă în circuit o infrastructură cu valoare strategică.

Reabilitarea Tunelului Palas nu înseamnă doar restaurarea unui obiectiv istoric, ci și adaptarea acestuia la cerințele actuale ale transportului modern.

Proiectul este considerat esențial în contextul creșterii traficului de marfă, mai ales pe fondul schimbărilor geopolitice și al importanței tot mai mari a Portului Constanța în regiune.

Modernizarea accesului feroviar către Portul Constanța are implicații directe asupra economiei.

Creșterea capacității de transport va permite operarea unui volum mai mare de marfă, reducerea timpilor de tranzit și creșterea eficienței logistice.

În același timp, proiectul contribuie la dezvoltarea transportului feroviar, considerat mai eficient și mai puțin poluant comparativ cu transportul rutier.