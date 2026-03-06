Cum ar fi acționat șefii vămilor din Portul Constanța. Stenograme din dosar

Anchetatorii DNA au oferit detalii despre modul în care se negociau șpăgile în Portul Constanța. Dosarul aflat pe rolul Secției a II-a scoate la iveală, prin interceptări ambientale și declarații ale unui colaborator, cererile de bani pentru urgentarea formalităților vamale.

Investigația a început în toamna anului 2025, după un denunț depus la Direcția Națională Anticorupție, și a fost consolidată prin înregistrări și declarații ale unor colaboratori autorizați.

Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, ambii din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București – Biroul Vamal de Frontieră Constanța, au fost reținuți noaptea trecută în urma unui flagrant. Christian Gudu a fost prins la ora 23:35, iar Lică Octavian Parfene la 01:50. Amândoi sunt acuzați de luare de mită.

Potrivit documentelor, martorul cu identitate protejată a semnalat că oficialii Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud solicitau bani pentru a urgenta procesarea containerelor importate.

Denunțul, înregistrat în noiembrie 2025, viza suspiciuni de luare și dare de mită. Ancheta a arătat că sumele erau cerute pentru fiecare container, astfel încât formalitățile să fie accelerate.

Martorul a relatat că, după numirea lui Octav ca șef, acesta i-a propus un sistem de plăți per container, asistat de adjunctul său. Refuzul de a plăti ar fi dus la întârzieri semnificative în procesarea documentelor vamale.

„Sunt intermediarul unor importatori de mărfuri străini care aduc marfă în România din China prin Portul Constanța. Îl cunosc pe șeful Vămii Constanța Sud Agigea, numitul Octav, de foarte mulți ani… Octav mi-a făcut o propunere ca pentru fiecare container care intră în Vama Constanța Sud Agigea să îi dau o anumită sumă de bani pentru ca formalitățile vamale să se desfășoare cu ușurință și cu prioritate… Un sistem cunoscut în piață este că dacă nu se acceptă propunerile lui Octav și nu faci o înțelegere cu el… Octav pune piedici și întârzie foarte mult formalitățile vamale”, se arată în declarațiile martorului.

Ancheta arată că, în decembrie 2025, s-au remis mai multe sume prin intermediul unui intermediar. Procurorii susțin că, în baza unei înțelegeri prealabile, s-au primit 1.750 de euro și ulterior 2.800 de euro pentru urgentarea formalităților unui import realizat printr-o firmă de comisionariat vamal. Într-un alt episod, intermediarul a remis 1.350 de euro proveniți de la un colaborator al anchetatorilor. Dialogurile arată că suma nu trebuia să fie dată în dolari.

Înregistrările ambientale surprind discuții despre bani și containere.

Stenograme:

„CULEA MIHAI: ’Trăiți! Salut, șefu’! GUDU CHRISTIAN: Ce faci? CULEA MIHAI: Bine! Șefu’ nu e? GUDU CHRISTIAN: …[neinteligibil]…? A! Vine! CULEA MIHAI: …[neinteligibil]… mi-a trimis …[neinteligibil]… GUDU CHRISTIAN: Da? CULEA MIHAI: Îi am la mine. Vi-i dau sau cum…? GUDU CHRISTIAN: O.K.! …[neinteligibil]… CULEA MIHAI: A! Da? Hm? GUDU CHRISTIAN: Mai târziu! …[vorbește în șoaptă]… Mai târziu! …[neinteligibil]… CULEA MIHAI: Eu îs… eu am probațiunea de făcut! GUDU CHRISTIAN: Îhî! CULEA MIHAI: Mă-nțelegi? Și eu am fugit de la probațiune acuma. Și nu ș… ce fac… plec înapoi? Când să vin? GUDU CHRISTIAN: Vii mai târziu. Fă-ți treaba tu și vii mai târziu! Vino după amiază! CULEA MIHAI: Hm! GUDU CHRISTIAN: Două, trei. CULEA MIHAI: Pe la două, trei? GUDU CHRISTIAN: …[neinteligibil]… CULEA MIHAI: Am înțeles! Da. Da. Bine! Să trăiți! Pa! GUDU CHRISTIAN: Hai! Ciao! …[neinteligibil]… CULEA MIHAI: Poftim? GUDU CHRISTIAN: A știut exact despre ce e vorba. CULEA MIHAI: Deci… deci, mi-a trimis 2.200… GUDU CHRISTIAN: Îhî! CULEA MIHAI: Ăștia-s numai pe ianuarie. GUDU CHRISTIAN: Îhî! Bine! Vorbim după aia!”

Într-un alt moment, camerele de supraveghere au surprins schimbul fizic al banilor între Gudu Christian și Culea Mihai, în care suma era introdusă într-o sacoșă cu banane.

Dosarul a fost documentat și cu ajutorul unui colaborator autorizat, care a participat la întâlniri monitorizate de anchetatori și a transmis informații despre importuri și sumele datorate.

„După data de 26.01.2026… am mers la biroul lui Parfenie Octavian, unde stă și Gudu Christian… I-am spus lui Gudu că nu știu dacă această situație este cea reală, rugându-l să verifice și să confrunte cu situația pe care o au el și Parfenie Octavian… Gudu Christian mi-a spus că va vedea dacă acestea corespund. După aceasta ne-am despărțit.”

Ancheta este în curs, iar dosarul se află pe rolul Secției a II-a a DNA.