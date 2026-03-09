Sport

CFR Cluj a învins Dinamo cu 2-0, în Superliga. Penalti ratat de bucureșteni

CFR Cluj a învins Dinamo cu 2-0, în Superliga. Penalti ratat de bucureșteni
CFR Cluj a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formația Dinamo București, în ultima etapă a sezonului regulat din Superliga României.

Golurile gazdelor au fost marcate de Lindon Selahi Muhar în minutul 6 și de Artem Aliev în minutul 43.

Penalti ratat de Dinamo în finalul meciului

În minutul 85, Dinamo a avut șansa de a reduce din diferență, însă a ratat o lovitură de la 11 metri. Penaltiul executat de Cătălin Cîrjan a fost apărat de portarul Andrei Popa.

Partida a fost arbitrată de Szabolcs Kovacs.

CFR Cluj-Dinamo București. Echipele de start

Pentru CFR Cluj au evoluat: Popa – Camora, Sinyan (Huja 64), Ilie, Braun (Abeid 69) – Muhar, Djokovic, Korenica (Keita 89) – Cordea (Păun 65), Aliev (Zahovic 89), Biliboc. Antrenor: Daniel Pancu.

Dinamo a început partida în formula: Epassy – Sivis (Ikoko 64), Boateng (Duțu 50), Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore (Mazilu 64), Mihai – Soro, Pop (Tarba 72), Armstrong (Musi 72). Antrenor: Zeljko Kopic.

Cartonașe galbene au primit Păun (66) și Șfait (89).

Clasamentul echipelor calificate în play-off

După înjumătățirea punctelor, clasamentul echipelor calificate în play-off este următorul:

Universitatea Craiova – 30 puncte

Rapid București – 28 puncte

Universitatea Cluj – 27 puncte

CFR Cluj – 27 puncte (beneficiază de rotunjire)

Dinamo București – 26 puncte

FC Argeș – 25 puncte

