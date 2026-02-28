CFR Cluj câștigă la Constanța și își asigură locul în play-off-ul Superligii
- Bianca Ion
- 28 februarie 2026, 23:08
CFR Cluj s-a impus sâmbătă pe terenul Farului Constanța și a obținut calificarea în play-off-ul Superligii, după o victorie cu 2-1 în etapa a 29-a. Succesul din deplasare le garantează clujenilor prezența în faza decisivă a campionatului, cu o rundă înainte de înjumătățirea punctelor.
CFR Cluj câștigă la Constanța și își asigură locul în play-off-ul Superligii
Formația din Cluj a început bine partida și a deschis scorul în minutul 16, prin Alibek Aliev. Avantajul a fost majorat rapid, în minutul 27, când Karlo Muhar a dus scorul la 2-0 pentru oaspeți. Farul a încercat să revină în joc, iar Alexandru Isfan a redus din diferență în minutul 65, însă tabela nu s-a mai modificat până la final.
În urma acestui rezultat, CFR Cluj ajunge la 50 de puncte și este sigură de participarea în play-off, în timp ce Farul Constanța, cu 37 de puncte, va evolua în play-out.
În alte partide disputate sâmbătă, U Cluj a trecut categoric de Oțelul Galați, scor 4-0, iar FC Hermannstadt a învins FC Botoșani cu 3-1. Tot în această etapă, Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în fața Metaloglobus București, iar vineri au avut loc primele două meciuri ale rundei.
Mihai Teja își încheie mandatul la Metaloglobus după meciul din Superliga
După înfrângerea suferită în Bănie, antrenorul Mihai Teja a anunțat că pleacă de pe banca tehnică a echipei bucureștene. Tehnicianul a precizat că despărțirea s-a produs de comun acord cu conducerea clubului.
„Eu şi clubul am reziliat contractul, am căzut de comun acord. Clubul nu m-a mai vrut, e ok. După meciul acesta, părăsesc echipa. Am căzut de acord, am vorbit cu patronul clubului. Dacă nu a vrut să mai fiu antrenorul echipei, nicio problemă, eu nu pot să stau aşa, am avut divergenţe şi cu preşedintele clubului”, a spus Teja la Digi Sport.
Motivele despărțirii
Antrenorul a explicat că, dincolo de rezultatele obținute, consideră că a reușit să construiască o echipă competitivă și un stil de joc clar.
„Am creat un grup bun, am creat un stil de joc, o echipă bună, zic eu, chiar dacă nu am luat punctele. Echipa asta arată un fotbal. Eu îi felicit pe băieţi, merită statui”, a adăugat el.
Întrebat despre cauza exactă a plecării, Teja a indicat lipsa rezultatelor și relația cu conducerea drept factori determinanți.
„Probabil lipsa rezultatelor, da. Probabil preşedintele nu m-a mai vrut şi asta e. Dacă preşedintele clubului nu te mai vrea, ce să faci? Eu am discutat cu patronul, a venit, mi-a spus, am reziliat de comun acord. Dragoste cu sila nu se poate”, a declarat Mihai Teja.
Astfel, etapa a 29-a a adus nu doar clarificări în clasament, ci și o schimbare pe banca tehnică a uneia dintre formațiile din subsolul ierarhiei.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.