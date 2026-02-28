CFR Cluj câștigă la Constanța și își asigură locul în play-off-ul Superligii

CFR Cluj s-a impus sâmbătă pe terenul Farului Constanța și a obținut calificarea în play-off-ul Superligii, după o victorie cu 2-1 în etapa a 29-a. Succesul din deplasare le garantează clujenilor prezența în faza decisivă a campionatului, cu o rundă înainte de înjumătățirea punctelor.

Formația din Cluj a început bine partida și a deschis scorul în minutul 16, prin Alibek Aliev. Avantajul a fost majorat rapid, în minutul 27, când Karlo Muhar a dus scorul la 2-0 pentru oaspeți. Farul a încercat să revină în joc, iar Alexandru Isfan a redus din diferență în minutul 65, însă tabela nu s-a mai modificat până la final.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj ajunge la 50 de puncte și este sigură de participarea în play-off, în timp ce Farul Constanța, cu 37 de puncte, va evolua în play-out.

În alte partide disputate sâmbătă, U Cluj a trecut categoric de Oțelul Galați, scor 4-0, iar FC Hermannstadt a învins FC Botoșani cu 3-1. Tot în această etapă, Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în fața Metaloglobus București, iar vineri au avut loc primele două meciuri ale rundei.

După înfrângerea suferită în Bănie, antrenorul Mihai Teja a anunțat că pleacă de pe banca tehnică a echipei bucureștene. Tehnicianul a precizat că despărțirea s-a produs de comun acord cu conducerea clubului.

„Eu şi clubul am reziliat contractul, am căzut de comun acord. Clubul nu m-a mai vrut, e ok. După meciul acesta, părăsesc echipa. Am căzut de acord, am vorbit cu patronul clubului. Dacă nu a vrut să mai fiu antrenorul echipei, nicio problemă, eu nu pot să stau aşa, am avut divergenţe şi cu preşedintele clubului”, a spus Teja la Digi Sport.

Antrenorul a explicat că, dincolo de rezultatele obținute, consideră că a reușit să construiască o echipă competitivă și un stil de joc clar.

„Am creat un grup bun, am creat un stil de joc, o echipă bună, zic eu, chiar dacă nu am luat punctele. Echipa asta arată un fotbal. Eu îi felicit pe băieţi, merită statui”, a adăugat el.

Întrebat despre cauza exactă a plecării, Teja a indicat lipsa rezultatelor și relația cu conducerea drept factori determinanți.

„Probabil lipsa rezultatelor, da. Probabil preşedintele nu m-a mai vrut şi asta e. Dacă preşedintele clubului nu te mai vrea, ce să faci? Eu am discutat cu patronul, a venit, mi-a spus, am reziliat de comun acord. Dragoste cu sila nu se poate”, a declarat Mihai Teja.

Astfel, etapa a 29-a a adus nu doar clarificări în clasament, ci și o schimbare pe banca tehnică a uneia dintre formațiile din subsolul ierarhiei.