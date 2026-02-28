Sport

Mihai Teja pleacă de la Metaloglobus după eșecul cu Universitatea Craiova: Am reziliat contractul

Comentează știrea
Mihai Teja pleacă de la Metaloglobus după eșecul cu Universitatea Craiova: Am reziliat contractulMihai Teja. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Antrenorul Mihai Teja a anunțat sâmbătă seară, după înfrângerea suferită de Metaloglobus în fața Universității Craiova, scor 1-2, că și-a încheiat colaborarea cu formația bucureșteană. Tehnicianul a precizat că despărțirea s-a produs de comun acord cu conducerea clubului.

Mihai Teja: Eu şi clubul am reziliat contractul

Mihai Teja a explicat că decizia a fost luată în urma unei discuții cu patronul clubului și că nu mai continuă pe banca tehnică a echipei. Declarațiile au fost făcute imediat după partida din etapa a 29-a a Superligii.

„Eu şi clubul am reziliat contractul, am căzut de comun acord. Clubul nu m-a mai vrut, e ok. După meciul acesta, părăsesc echipa. Am căzut de acord, am vorbit cu patronul clubului. Dacă nu a vrut să mai fiu antrenorul echipei, nicio problemă, eu nu pot să stau aşa, am avut divergenţe şi cu preşedintele clubului”, a spus Teja la Digi Sport.

De ce a decis Mihai Teja să plece

Tehnicianul a subliniat că, în ciuda rezultatelor, consideră că a construit un grup competitiv.

De ce au atacat Israelul și SUA tocmai azi Iranul. Autoritățile israeliene cred că Ali Khamenei a fost ucis, Araghchi neagă. Live text
De ce au atacat Israelul și SUA tocmai azi Iranul. Autoritățile israeliene cred că Ali Khamenei a fost ucis, Araghchi neagă. Live text
Vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai după escaladarea conflictului dintre Israel și Iran
Vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai după escaladarea conflictului dintre Israel și Iran

“Am creat un grup bun, am creat un stil de joc, o echipă bună, zic eu, chiar dacă nu am luat punctele. Echipa asta arată un fotbal. Eu îi felicit pe băieţi, merită statui”, a adăugat el.

Întrebat despre motivele concrete ale despărțirii, antrenorul a indicat lipsa rezultatelor și relația cu conducerea.

„Probabil lipsa rezultatelor, da. Probabil preşedintele nu m-a mai vrut şi asta e. Dacă preşedintele clubului nu te mai vrea, ce să faci? Eu am discutat cu patronul, a venit, mi-a spus, am reziliat de comun acord. Dragoste cu sila nu se poate”, a declarat Mihai Teja.

Metaloglobus

Metaloglobus. Sursă foto: Facebook

Metaloglobus, învinsă în Bănie printr-un autogol

Metaloglobus a pierdut în deplasare cu Universitatea Craiova, într-un meci decis în repriza a doua printr-un autogol. Bucureștenii au început curajos și au deschis scorul rapid, în minutul 3, prin Purece, care a înscris cu un șut de la distanță. La scurt timp, Huiban a fost aproape de majorarea avantajului, însă portarul Popescu a intervenit.

Craiovenii au reacționat treptat, iar după pauză au restabilit egalitatea prin Adrian Rus, în minutul 49, cu o lovitură de cap din corner. Golul victoriei a venit în minutul 79, când, la o centrare a lui Bancu, Omar Pasagic a deviat mingea în propria poartă.

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 și a acumulat 59 de puncte, urcând pe primul loc în clasamentul Superligii, cu șapte puncte peste Dinamo și Rapid. Metaloglobus rămâne pe ultima poziție, cu 11 puncte, înregistrând a 22-a înfrângere din acest sezon.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:51 - SUA susțin „dreptul Pakistanului de a se apăra” împotriva talibanilor afgani
20:48 - De ce au atacat Israelul și SUA tocmai azi Iranul. Autoritățile israeliene cred că Ali Khamenei a fost ucis, Araghchi...
20:37 - Vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai după escaladarea conflictului dintre Israel și Iran
20:25 - Radiografia dictaturii teocratice din Iran. Cine conduce țara și cine i-ar putea succeda lui Khamenei
20:15 - Mihai Teja pleacă de la Metaloglobus după eșecul cu Universitatea Craiova: Am reziliat contractul
20:02 - Sindromul Tourette, o afecțiune care poate transforma viața într-un calvar. La ce vârstă e diagnosticat

HAI România!

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Proiecte speciale