Mihai Teja pleacă de la Metaloglobus după eșecul cu Universitatea Craiova: Am reziliat contractul

Antrenorul Mihai Teja a anunțat sâmbătă seară, după înfrângerea suferită de Metaloglobus în fața Universității Craiova, scor 1-2, că și-a încheiat colaborarea cu formația bucureșteană. Tehnicianul a precizat că despărțirea s-a produs de comun acord cu conducerea clubului.

Mihai Teja a explicat că decizia a fost luată în urma unei discuții cu patronul clubului și că nu mai continuă pe banca tehnică a echipei. Declarațiile au fost făcute imediat după partida din etapa a 29-a a Superligii.

„Eu şi clubul am reziliat contractul, am căzut de comun acord. Clubul nu m-a mai vrut, e ok. După meciul acesta, părăsesc echipa. Am căzut de acord, am vorbit cu patronul clubului. Dacă nu a vrut să mai fiu antrenorul echipei, nicio problemă, eu nu pot să stau aşa, am avut divergenţe şi cu preşedintele clubului”, a spus Teja la Digi Sport.

Tehnicianul a subliniat că, în ciuda rezultatelor, consideră că a construit un grup competitiv.

“Am creat un grup bun, am creat un stil de joc, o echipă bună, zic eu, chiar dacă nu am luat punctele. Echipa asta arată un fotbal. Eu îi felicit pe băieţi, merită statui”, a adăugat el.

Întrebat despre motivele concrete ale despărțirii, antrenorul a indicat lipsa rezultatelor și relația cu conducerea.

„Probabil lipsa rezultatelor, da. Probabil preşedintele nu m-a mai vrut şi asta e. Dacă preşedintele clubului nu te mai vrea, ce să faci? Eu am discutat cu patronul, a venit, mi-a spus, am reziliat de comun acord. Dragoste cu sila nu se poate”, a declarat Mihai Teja.

Metaloglobus a pierdut în deplasare cu Universitatea Craiova, într-un meci decis în repriza a doua printr-un autogol. Bucureștenii au început curajos și au deschis scorul rapid, în minutul 3, prin Purece, care a înscris cu un șut de la distanță. La scurt timp, Huiban a fost aproape de majorarea avantajului, însă portarul Popescu a intervenit.

Craiovenii au reacționat treptat, iar după pauză au restabilit egalitatea prin Adrian Rus, în minutul 49, cu o lovitură de cap din corner. Golul victoriei a venit în minutul 79, când, la o centrare a lui Bancu, Omar Pasagic a deviat mingea în propria poartă.

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 și a acumulat 59 de puncte, urcând pe primul loc în clasamentul Superligii, cu șapte puncte peste Dinamo și Rapid. Metaloglobus rămâne pe ultima poziție, cu 11 puncte, înregistrând a 22-a înfrângere din acest sezon.