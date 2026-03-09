Cetățean de onoare al Iașiului, condamnat la opt ani de închisoare. Ar fi risipit banii săracilor

O telenovelă juridică cu ecou internațional îl are în centrul atenției pe Dimitrios Fourlemadis, cetățean de onoare al Municipiului Iași din 2001, care se află acum în Grecia subiect al unui proces penal de amploare, potrivit ziaruldeiași.

Fourlemadis a studiat Medicina la Iași, a condus o asociație de prietenie româno-greacă și a contribuit la dezvoltarea primului mall din oraș. De asemenea, a tradus în limba greacă o carte scrisă de actualul Patriarh Daniel.

Întors în Grecia, Fourlemadis a preluat conducerea ONG-ului caritabil „Solidaritatea”, afiliat Bisericii Ortodoxe de la Atena, și a devenit apropiat al liderului Bisericii Greciei.

În același timp, numele său a fost asociat cu două scandaluri majore: în 2004, ONG-ul său a trimis în Sri Lanka, afectată de tsunami, pachete care conțineau costume de Halloween și lenjerie intimă tanga, iar între 2005-2006 a deturnat milioane de euro alocate de Ministerul de Externe pentru achiziția de carne de pui destinată nevoiașilor din Zimbabwe, Eritreea și Malawi.

Inspectori veterinari au găsit carne improprie consumului, ceea ce a dus la rezilierea contractului și trimiterea lui în judecată.

Fourlemadis a fost condamnat inițial la 16 ani de închisoare cu suspendare, iar în apel a primit 8 ani cu executare, de care nu a început să execute pedeapsa, așteptând decizia Curții Supreme.

În acest răstimp, a fost hirotonit preot, conform avocatului său, și este liber până la hotărârea finală. Avocatul său, Spyros Alexandris, a susținut că „acuzațiile sunt o construcție legală, iar raționamentul Curții de Apel este incomplet și contradictoriu”.

Pe parcursul carierei sale, Fourlemadis a avut legături strânse cu Biserica, inclusiv cu Patriarhul Daniel, iar implicarea sa în Iași a inclus aducerea de moaște sfinte și promovarea relațiilor culturale româno-grecești, merite care i-au adus titlul de cetățean de onoare.

Cu toate acestea, presa greacă și română a evidențiat controversele și privilegiile de care ar fi beneficiat, inclusiv condiții speciale de detenție și tratamente preferențiale în închisoare.

Cazul său atrage atenția și asupra regulamentului local privind retragerea titlurilor de cetățean de onoare în Iași. Deși legislația aprobată în 2019 permite retragerea distincției persoanelor condamnate pentru infracțiuni grave sau care aduc prejudicii orașului, până în prezent niciun titlu nu a fost revocat.

Fourlemadis nu este singurul cetățean de onoare cu probleme penale: printre foștii distinși se numără Ion Iliescu, Adrian Năstase și Jacques Chirac, toți având ulterior condamnări definitive pentru fapte de corupție sau alte infracțiuni.