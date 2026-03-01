Cercetătorii au găsit dovezi despre încrucișarea dintre neanderthalieni și oamenii moderni

O echipă de cercetători a identificat noi dovezi care confirmă faptul că neanderthalienii și oamenii moderni nu doar că au coexistat, ci au avut și contacte directe, concretizate prin încrucișări. Descoperirea consolidează teoria potrivit căreia schimburile genetice dintre cele două grupuri au jucat un rol important în evoluția speciei noastre, informează livescience.com.

Analiza ADN-ului antic, realizată pe fosile descoperite în diferite regiuni ale Europei și Asiei, arată că o parte dintre trăsăturile genetice ale oamenilor de astăzi provin de la neanderthalieni. Potrivit cercetătorilor, aceste urme genetice nu sunt întâmplătoare, ci reprezintă rezultatul unor episoade repetate de amestec între cele două populații.

Studiul scoate în evidență interacțiunile au avut loc în urmă cu zeci de mii de ani, într-o perioadă în care Homo sapiens își extindea aria de răspândire în afara Africii. În acea etapă, întâlnirile cu neanderthalienii, deja adaptați la mediile europene și asiatice, au dus la schimburi genetice care au influențat adaptabilitatea și rezistența noilor veniți.

Mai exact, oamenii moderni și neanderthalienii au împărțit aceleași teritorii în urmă cu zeci de mii de ani, întâlnindu-se periodic în regiuni din Europa și Asia. Deși este clar că cele două grupuri au interacționat și s-au încrucișat, detaliile acestor relații au rămas, până acum, în mare parte necunoscute.

Datele sugerează că, în numeroase cazuri, împerecherile ar fi implicat femei din rândul Homo sapiens și masculi din rândul Neanderthal. Concluzia se bazează pe tiparele moștenirii genetice identificate în ADN-ul analizat de cercetători.

Cum s-au produs exact aceste contacte rămâne însă un mare semn de întrebare. Este posibil ca unele femei umane să fi ajuns în comunități neanderthaliene sau, dimpotrivă, ca bărbați neanderthalieni să fi intrat în grupuri de Homo sapiens, poate mai numeroase.

Natura acestor interacțiuni este și ea incertă: ar fi putut fi pașnice și consensuale, rezultatul unor alianțe între grupuri, sau, la polul opus, tensionate ori chiar violente.

„Nu știu dacă vom primi vreodată un răspuns definitiv la întrebarea cum s-a întâmplat asta, din moment ce nu putem călători înapoi în timp”, a declarat geneticianul Xinjun Zhang, de la Universitatea din Michigan, comentând concluziile studiului.

Noul studiu aduce indicii suplimentare despre modul în care s-au intersectat destinele neanderthalienilor și ale oamenilor moderni. Potrivit autorului principal, Alexander Platt, cercetător în genetică la Universitatea din Pennsylvania, datele sugerează că, în episoadele de încrucișare dintre cele două grupuri, combinația predominantă a fost între bărbați neanderthalieni și femei Homo sapiens.

Majoritatea oamenilor moderni din afara Africii subsahariene poartă un procent redus, dar semnificativ, de ADN neanderthalian, moștenire genetică ce poate influența atât rezistența la anumite boli, cât și predispoziția la altele.

Totuși, distribuția acestui ADN în genomul uman nu este uniformă. Cercetătorii au observat o anomalie: cromozomul X conține mult mai puțin ADN neanderthalian decât restul cromozomilor non-sexuali. Inițial, s-a presupus că genele respective ar fi putut fi dezavantajoase și eliminate treptat prin selecție naturală. O altă ipoteză a vizat chiar tiparul de împerechere dintre cele două specii.

Pentru a testa aceste scenarii, echipa coordonată de Platt a analizat atât genomul neanderthalian, cât și fragmentele de ADN uman introduse în urma unui eveniment de încrucișare petrecut acum aproximativ 250.000 de ani.

Rezultatul: cromozomul X al neanderthalienilor poartă o amprentă genetică umană mai pronunțată. Explicația cea mai plauzibilă ține de mecanismul transmiterii cromozomilor sexuali. Femeile au doi cromozomi X, în timp ce bărbații au un X și un Y.

Statistic, două treimi dintre cromozomii X dintr-o populație provin de la mame. Astfel, dacă de-a lungul mileniilor au existat mai frecvent uniuni între femei moderne și bărbați neanderthalieni, modelul genetic descoperit devine logic: mai mult ADN uman în cromozomii X ai neanderthalienilor și mai puțin ADN neanderthalian în cromozomii X ai oamenilor moderni.

Descoperirile au fost primite pozitiv în comunitatea științifică. Joshua Akey, specialist în genomică evolutivă la Universitatea Princeton, care nu a participat la cercetare, consideră că studiul contribuie semnificativ la completarea unui puzzle vechi privind interacțiunile dintre cele două specii.