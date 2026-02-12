Doi frați gemeni au pus în încurcătură ancheta unei duble crime din Franța din cauza ADN-ului identic

Un proces neobișnuit are loc în apropiere de Paris, unde doi frați gemeni identici sunt judecați într-un dosar de crimă care a pus în dificultate anchetatorii din cauza unei probleme rare în investigațiile criminalistice: ADN-ul identic al suspecților. Cei doi bărbați, în vârstă de 33 de ani, se numără printre cei cinci inculpați acuzați de implicare într-o dublă crimă și în mai multe tentative de omor produse în anul 2020, potrivit informațiilor publicate de BBC .

Cazul este analizat de o instanță din Bobigny, la nord de Paris, iar unul dintre punctele centrale ale procesului îl reprezintă imposibilitatea stabilirii cu certitudine a persoanei care ar fi folosit arma într-un schimb de focuri ulterior crimelor. ADN-ul descoperit pe o pușcă de asalt recuperată de anchetatori ar aparține unuia dintre gemeni, însă experții criminaliști nu pot identifica exact care dintre ei a manipulat arma.

Un polițist implicat în anchetă a explicat această dificultate în fața instanței. „Doar mama lor îi poate deosebi”, a declarat acesta, subliniind limitele metodelor clasice de identificare genetică în cazul gemenilor identici.

Potrivit anchetatorilor, frații ar fi profitat de asemănarea lor pentru a îngreuna investigația. Un ofițer superior citat de Le Parisien a afirmat că aceștia își schimbau frecvent hainele, telefoanele și documentele de identitate, ceea ce a făcut dificilă stabilirea exactă a rolului fiecăruia în evenimentele investigate.

Cei doi sunt suspectați că ar fi participat la organizarea dublei crime, însă stabilirea responsabilității individuale rămâne o provocare majoră pentru procurori. În absența unor diferențe genetice detectabile prin metodele standard, ancheta s-a bazat pe alte tipuri de probe.

Autoritățile au analizat convorbirile telefonice, imaginile de pe camerele de supraveghere, interceptările și traseele de deplasare ale suspecților. Aceste elemente circumstanțiale au devenit esențiale în încercarea de a reconstrui evenimentele din 2020 și de a demonstra implicarea directă a fiecăruia dintre inculpați.

Chiar și cu aceste probe, întrebarea principală a procesului rămâne fără un răspuns clar: cine a tras efectiv cu arma recuperată de anchetatori.

Gemenii identici se formează dintr-un singur ovul fertilizat care se divide în două embrioane în timpul sarcinii. Din acest motiv, ei au același material genetic, provenit din același ovul și același spermatozoid. În majoritatea testelor ADN utilizate în criminalistică, această identitate genetică face imposibilă diferențierea între gemeni.

Specialiștii în genetică criminalistică au explicat în mai multe studii că doar metode extrem de avansate, care analizează mutații genetice foarte rare apărute după divizarea embrionului, ar putea identifica diferențe minore între gemeni identici. Aceste teste sunt însă costisitoare, complexe și nu sunt utilizate în mod curent în investigațiile penale.

În cazul de față, expertizele standard nu au putut stabili identitatea persoanei care a manipulat arma, iar anchetatorii au fost nevoiți să construiască dosarul pe baza altor tipuri de probe.

Procesul este marcat de tensiuni constante. Potrivit relatărilor din presa franceză, atmosfera din sala de judecată este extrem de încordată. Într-una dintre ședințele de judecată, cei doi gemeni ar fi fost evacuați după ce au refuzat să se ridice în picioare în fața instanței.

Cazul a atras atenția publicului și a specialiștilor în drept penal, fiind unul dintre rarele procese în care identitatea genetică a suspecților complică în mod direct stabilirea vinovăției.

Procurorii încearcă să demonstreze că, chiar dacă nu poate fi identificat cu certitudine autorul focului de armă, există suficiente elemente pentru a stabili implicarea ambilor frați în planificarea și desfășurarea atacurilor.

Procesul continuă, iar judecătorii urmează să pronunțe o decizie la finalul lunii februarie. Verdictul este așteptat cu interes, deoarece ar putea deveni un precedent juridic important în cazurile în care probele ADN nu pot distinge între suspecți.

Situația ridică întrebări mai largi despre limitele tehnologiei criminalistice și despre modul în care sistemul de justiție poate stabili responsabilitatea individuală atunci când dovezile științifice nu oferă răspunsuri definitive.

Cazul gemenilor judecați în Franța arată că, deși analiza ADN este considerată una dintre cele mai sigure metode de identificare în investigațiile penale, există situații rare în care această tehnologie nu poate oferi certitudini. În astfel de circumstanțe, ancheta se bazează pe coroborarea altor probe, pe mărturii și pe reconstituirea detaliată a evenimentelor.