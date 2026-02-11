International

Doi cetățeni chinezi, inculpați în Australia pentru spionaj

Doi cetățeni chinezi, inculpați în Australia pentru spionajMike Burgess, director ASIO / sursa foto: captură video
Două persoane de naționalitate chineză urmează să apară în fața instanței miercuri, după ce autoritățile australiene le-au pus sub acuzare pentru infracțiuni legate de interferență străină, potrivit agenției Reuters.

Poliția susține că cei doi ar fi colectat în mod discret informații despre o organizație budistă din Canberra, acționând, potrivit anchetatorilor, în numele unei agenții de securitate a guvernului chinez.

Cazul reprezintă a doua situație în care cetățeni chinezi sunt inculpați în baza legislației australiene privind interferența străină, adoptată în 2018.

Acuzațiile formulate de Poliția Federală Australiană

Potrivit unui comunicat al Australian Federal Police, un bărbat în vârstă de 25 de ani și o femeie de 31 de ani ar fi colaborat cu o altă femeie de origine chineză, care a fost deja inculpată în luna august.

Ancheta vizează presupusa colectare de informații despre filiala din Canberra a grupului spiritual Guan Yin Citta.

Autoritățile afirmă că activitățile investigate s-ar fi desfășurat în mod covert, iar faptele ar intra sub incidența infracțiunii de „interferență străină prin imprudență”.

Fiecare dintre inculpați se confruntă cu un cap de acuzare care prevede o pedeapsă maximă de până la 15 ani de închisoare.

Reacția serviciilor de informații australiene

Declarația comună emisă de poliție și Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) subliniază preocupările instituțiilor de securitate privind protejarea comunităților din diaspora. Directorul general al ASIO, Mike Burgess, a declarat:

„Multiple regimuri străine monitorizează, hărțuiesc și intimidează membri ai comunităților noastre din diaspora.”

El a adăugat:

„Acest tip de comportament este complet inacceptabil și nu poate fi tolerat.”

justitie Australia / sursa foto: dreamstime.com

Oficialul australian a precizat că interferența străină rămâne una dintre principalele provocări la adresa securității naționale, menționând că mediul de securitate este „complex, dificil și în continuă schimbare”.

Contextul legislativ legat de interferențele străine

Australia a introdus în 2018 un set extins de legi destinate combaterii influențelor externe considerate ilegale sau netransparente. De la adoptarea acestui cadru legal, autoritățile au deschis mai multe investigații, însă cazurile ajunse în instanță au fost relativ puține.

Cele două situații anterioare au implicat cetățeni australieni acuzați că ar fi colaborat cu agenții de informații chineze. Dosarul actual marchează a doua oară când cetățeni chinezi sunt inculpați în mod direct în baza acestei legislații.

Investigația, inițiată după informațiile ASIO

Poliția Federală Australiană a anunțat că ancheta a fost inițiată anul trecut, după ce ASIO a furnizat informații relevante.

Autoritățile nu au făcut publice detalii suplimentare privind natura exactă a informațiilor colectate sau metodele utilizate.

Ambasada Chinei în Australia nu a oferit un punct de vedere imediat. Reprezentanții diplomatici nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise de presă la momentul publicării informațiilor.

Introducerea legilor privind interferența străină a contribuit la tensionarea relațiilor dintre Australia și China, cel mai important partener comercial al Canberrei.

Autoritățile australiene au afirmat în repetate rânduri că legislația vizează protejarea suveranității și a proceselor democratice, fără a indica o țară anume.

