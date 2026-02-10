Moscova acuză Europa că ignoră securitatea Rusiei în negocierile despre încheierea războiului

Negocierile privind o eventuală soluționare pașnică a războiului din Ucraina rămân marcate de poziții divergente, după ce un oficial de rang înalt al Federației Ruse a reafirmat public cerințele Moscovei în materie de securitate, potrivit The Kyiv Independent.

Adjunctul ministrului rus de Externe, Alexander Grușko, a declarat că un acord de pace nu poate fi încheiat în lipsa unor garanții clare pentru securitatea Rusiei, chiar dacă sunt recunoscute și interesele Ucrainei.

Alexander Grușko a susținut că orice demers diplomatic trebuie să țină cont, în mod prioritar, de interesele strategice ale Federației Ruse.

Declarația a fost făcută într-un context în care discuțiile privind încheierea conflictului sunt reluate periodic, fără a produce până în prezent un cadru acceptat de toate părțile implicate.

Alexander Grușko a criticat, de asemenea, pozițiile publice ale liderilor europeni, apreciind că acestea nu reflectă o preocupare reală pentru cerințele Moscovei.

„Nimeni nu vorbește despre garanții pentru securitatea Rusiei”, a declarat adjunctul ministrului de Externe, sugerând că lipsa acestui subiect din discursul occidental reprezintă un obstacol major în procesul de negociere.

Potrivit oficialului rus, ignorarea acestor cerințe ar face imposibilă avansarea către un acord formal care să pună capăt războiului declanșat în Ucraina în 2022.

Grușko a subliniat că garanțiile de securitate pentru Moscova reprezintă un element esențial al oricărui document final. „Acestea sunt un element cheie pentru ajungerea la un acord. Fără el, niciun tratat de pace nu este posibil”, a punctat oficialul rus.

Printre condițiile invocate se regăsesc cerințe formulate încă de la începutul invaziei, inclusiv excluderea aderării Ucrainei la NATO.

Totodată, Grușko a respins ideea desfășurării de trupe străine pe teritoriul ucrainean, propunere susținută de Kiev ca o posibilă garanție de securitate în fața unor viitoare amenințări.

Declarațiile au fost făcute la scurt timp după încheierea unor negocieri trilaterale desfășurate la Abu Dhabi. Deși aceste discuții nu au condus la un acord politic major, părțile au reușit să ajungă la un schimb de prizonieri, considerat un rezultat punctual al dialogului.

Potrivit informațiilor disponibile, negocierile sunt așteptate să continue, cel mai probabil, în Statele Unite, însă nu a fost anunțat un calendar oficial sau formatul viitoarelor întâlniri.

În paralel, oficiali occidentali și structuri de securitate au avertizat că evoluțiile de pe front și pozițiile exprimate de Moscova pot avea implicații mai largi pentru stabilitatea regională, în special în relația dintre Rusia, Ucraina și alianțele militare existente.