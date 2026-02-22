Cele mai spectaculoase călătorii cu trenul. Trasee impresionante din întreaga lume

Călătoria cu trenul oferă o perspectivă unică asupra locurilor traversate, combinând confortul și ritmul lent al șinelor cu peisaje care se schimbă constant. Trenurile nu sunt doar mijloace de transport, ci spații sociale și puncte de observație pentru natură și arhitectură. Rutele feroviare pot transforma deplasarea într-o experiență de neuitat, de la trasee spectaculoase de-a lungul Coastei de Azur, la luxul pe șine în Africa de Sud sau priveliști impresionante în zone montane și rurale din Scoția.

Lansată în 1964, Tokaido Shinkansen a fost prima linie de tren de mare viteză din lume și rămâne cea mai utilizată din Japonia. Traseul de 515 km leagă Tokyo de Osaka, trecând prin zece prefecturi și prin orașe importante precum Yokohama, Nagoya și Kyoto, oferind peisaje variate ale zonei rurale și urbane.

Călătoria durează aproximativ 2,5 ore și este recomandată primăvara și toamna, pentru a surprinde cele mai frumoase priveliști. Trenul evită orele de vârf dimineața și seara, iar pasagerii pot gusta ekiben, o experiență culinară tradițională servită în cutii cu o prezentare atent aranjată.

Calea ferată din Alaska se întinde pe 756 km de la Seward până la Fairbanks, traversând Anchorage, Hurricane și Denali. Cea mai populară rută, Denali Star, leagă Anchorage de Fairbanks și oferă o experiență de 12 ore printre peisaje spectaculoase, de la râul Knik și Munții Chugach până la grandiosul masiv Denali și trecătoarea Broad Pass. Pe parcurs, pasagerii pot admira podul înalt de 90 de metri din zona Hurricane și panoramele impresionante ale Munților Alaska, într-o călătorie care combină confortul călătoriei cu sălbăticia naturii.

Calea ferată Ghan străbate aproape 3.000 km de la Adelaide la Darwin, trecând prin Alice Springs și Uluru. Călătoria de trei zile dezvăluie peisaje contrastante, de la câmpiile aurii de spinifex și lacurile sărate până la Munții MacDonnell, culminând în vegetația tropicală din regiunea nordică a Australiei.

Traseul este cel mai confortabil în lunile de iarnă, între iunie și august. Alice Springs oferă acces la minuni naturale precum Valea Palmierilor, Uluru și Canionul Regelui, iar trenul combină confortul călătoriei cu spectacolul autentic al sălbăticiei australiene.

Traseele feroviare precum Glacier Express în Elveția, Bergensbanen în Norvegia, Talgo în Bosnia și Bernina Express între Italia și Elveția oferă priveliști de excepție și experiențe unice. Glacier Express leagă Zermatt de St. Moritz, traversând cantoanele Valais, Uri și Graubünden, de la Matterhorn și trecătoarea Oberalp până la Canionul Rinului, cu ferestre panoramice care pun în valoare peisajele alpine, în special iarna, când zăpada adaugă un plus de magie.

Bergensbanen străbate 490 de kilometri de la Oslo la Bergen prin Highlands, trecând prin canioane adânci, râuri sălbatice și tuneluri montane, cu primăvara și toamna oferind vreme plăcută și vegetație colorată, iar vara fiind perioada cea mai confortabilă.

Calea ferată Talgo din Bosnia parcurge văi și cursuri de apă, oferind priveliști ale castelurilor medievale și ale satelor pitorești, iar trenurile modernizate asigură o călătorie lină și confortabilă, cu produse locale și panorame largi prin ferestre. Bernina Express leagă Tirano de St. Moritz, urcând până la 2.253 metri la Ospizio Bernina și oferind priveliști asupra ghețarilor și viaductelor alpine, vara pentru pajiștile verzi și cerul senin, iar iarna pentru un peisaj alb de poveste.

Căile ferate Lake Titicaca în Peru, Caledonian Sleeper în Scoția, Rocky Mountaineer în Statele Unite și Reunification Express în Vietnam oferă experiențe unice de călătorie. Lake Titicaca leagă Puno de Cuzco prin Anzi, la altitudini de peste 4.200 metri, cu mese gourmet, spectacole tradiționale și observator deschis pentru priveliști spectaculoase în sezonul uscat, între aprilie și octombrie. Caledonian Sleeper leagă Londra de Highlands, oferind un somn confortabil peste noapte și trezirea în peisaje montane și lacuri, în timpul verii.

Rocky Mountaineer parcurge trasee prin Munții Stâncoși, de la Moab la Denver, pe perioada aprilie–octombrie, cu priveliști asupra munților, canioanelor și râurilor, în timp ce Reunification Express străbate Vietnamul de la Hanoi la Ho Chi Minh, prin orașe, sate și peisaje verzi, ajungând la mare în zona Da Nang, între lunile noiembrie și aprilie, când clima este cea mai favorabilă. Toate aceste rute combină confortul călătoriei cu spectaculozitatea naturii și culturilor locale, oferind experiențe memorabile și acces la regiuni greu accesibile prin alte mijloace.

Călătoriile cu trenul Riviera leagă Marseille de Ventimiglia, trecând prin Cannes, Antibes, Nice și Monte Carlo, oferind priveliști ale Mării Ligurice și ale coastei sudice a Franței. Călătoria dezvăluie orașe pitorești, grădini cu bougainvillea și atmosfera luxoasă a Nisei și Monaco, iar apropierea de Italia oferă tranziția către farmecul clasic al localităților italiene, cele mai plăcute luni fiind primăvara și toamna.

Călătoriile cu trenul Venice Simplon-Orient-Express operează pe rute diverse, inclusiv Veneția–Amsterdam, Paris–Roma și Istanbul–Paris, între martie și noiembrie. Trenul oferă o experiență de lux prin Dolomiți și Alpi, cu compartimente istorice, mese festive și un vagon-bar animat de muzica pianului.

Călătoria cu Mocănița Huțulca străbate văile Bucovinei, între Moldovița și Vatra Moldoviței sau Argel, pe șine înguste ce amintesc de epoca industrială de la sfârșitul secolului XIX. Linia, construită inițial de bavarezul Louis Ortieb pentru transportul lemnului, a fost modernizată și extinsă de-a lungul timpului, iar astăzi trenurile diesel sau cu abur oferă turiștilor o experiență pitorească și autentică prin păduri, dealuri și pe lângă gospodării tradiționale.

Traseul duce pasagerii la Mănăstirea Moldovița, parte a patrimoniului UNESCO, cu frescele sale exterioare remarcabile, iar sunetul locomotivei și priveliștile bucovinene completează experiența. De la începuturile sale în 1888, prin schimbările de ecartament și extinderea rețelei, până la renașterea turistică din 2005, Mocănița Huțulca continuă să fie un simbol viu al tradiției și istoriei feroviare românești, potrivit mocanitamoldovita.ro.