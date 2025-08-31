Social Cele mai șocante recorduri din lume: de la șerpi la cărămizi pe cap







Cele mai ciudate recoduri din lume. Cartea Recordurilor Guinness este o instituție globală dedicată omologării celor mai remarcabile realizări umane și naturale. De-a lungul decadelor, aceasta a devenit sinonimă cu performanțele extraordinare, dar și cu cele mai bizare și neobișnuite recorduri.

În fiecare an, mii de oameni din întreaga lume își propun să intre în această carte, iar unele dintre realizările lor sunt atât de ciudate încât sfidează imaginația.

C. Manoharan din India deține recordul pentru cea mai rapidă înghițire de viermi: 200 de viermi în doar 30 de secunde. Performanța sa a uimit întreaga lume, iar Manoharan nu se oprește aici – vrea să își depășească propriul record printr-o provocare și mai neobișnuită: introducerea a doi șerpi pe o nară și scoaterea lor pe gură.

Australianul John Allwood a stabilit un record incredibil în domeniul „forței neobișnuite”, reușind să spargă 40 de pepeni cu capul într-un minut. Această demonstrație de rezistență și precizie i-a adus un loc meritat în Cartea Recordurilor.

În Hong Kong, bijutierul Lam Sai-Wing a creat un WC din aur masiv în 2001, evaluat la 3,5 milioane de dolari. Paradoxal, obiectul este atât un simbol al luxului, cât și un exemplu de extravaganță extremă.

Francezul Michel Lotito a intrat în istorie printr-o dietă absolut neobișnuită: într-un an, a consumat 128 de biciclete, 15 cărucioare de supermarket, 6 candelabre și două perechi de schiuri. Obiceiul său bizar a fost atent documentat și i-a adus recunoaștere mondială.

Padurarul american Roy C. Sullivan a supraviețuit miraculos după ce a fost lovit de fulger de șapte ori în timpul carierei sale. Deși a supraviețuit tuturor incidentelor, el a murit mai târziu din cauza unor probleme personale, și nu din cauza fulgerului.

Pe 1 iunie 1995, Walfer Guerrero din Columbia a sărit de 1.250 de ori cu coarda pe o sârmă la o înălțime de 9,6 metri, în cadrul unui spectacol de circ în Olanda. Performanța sa a demonstrat un echilibru și o concentrare de neegalat.

Un cuplu din Tel Aviv a stabilit recordul pentru cel mai lung sărut din lume, ținându-și buzele lipite timp de 30 de ore și 45 de minute. Această demonstrație de rezistență fizică și emoțională a surprins publicul și a intrat în Cartea Recordurilor în 1999.

Jackie Bibby din SUA a reușit să țină în gură opt șerpi cu clopoței vii timp de 12,5 secunde, fără ajutor, apucându-i de coadă. Recordul a fost stabilit în Florida, în 2001, și rămâne unul dintre cele mai periculoase și șocante recorduri din lume.

Un record neschimbat din prima ediție a Cărții Recordurilor, din 1955, este deținut de Robert Wadlow, care măsura 2,71 metri. Această statură impresionantă rămâne un simbol al limitei extreme a creșterii umane.

Americanul Keith Redman a fost refuzat de 8.800 de femei atunci când le-a cerut în căsătorie pe rând. Recordul său rămâne unul dintre cele mai neobișnuite și amuzante exemple de perseverență în domeniul relațiilor personale.

În Filipine, 3.541 de femei și-au alăptat copiii simultan, stabilind un record global pentru cea mai mare sesiune de alăptare sincronizată. Evenimentul a avut loc pentru a celebra importanța alăptării și solidaritatea maternă.

Emil și Liliana Schmid, un cuplu elvețian, au călătorit în jurul lumii timp de 18 ani, folosind aceeași mașină – un Toyota Land Cruiser din 1982. În această perioadă au parcurs peste 316.000 de kilometri și au vizitat 131 de țări, un record mondial pentru cea mai lungă călătorie cu un vehicul.

John Evans din Londra a reușit să țină pe cap 101 cărămizi, cântărind împreună 189 de kilograme, timp de 10 secunde. Londonezul deține și alte recorduri similare, fiind singurul care a reușit să mențină echilibrul unei mașini pe cap.

Pe 1 septembrie 1996, în Canfield County Fair, SUA, 72.000 de persoane au dansat simultan un dans inspirat de mișcările puiului de găină. Evenimentul a fost organizat ca tradiție la nunți și festivaluri, dar și ca o performanță record.

Dustin Phillips din California a consumat o sticlă întreagă de ketchup în doar 33 de secunde, stabilind un record bizar și amuzant în același timp.

Chinezul Dong Changsheng a demonstrat forță incredibilă, reușind să tragă o greutate de 1,5 tone folosindu-și doar pleoapele.

Alfred West din Marea Britanie a tăiat un fir de păr uman în 18 părți, realizând 17 secțiuni din același punct. Această abilitate unică i-a adus un loc în Cartea Recordurilor.

Michael Kettman din SUA a reușit să rotească 28 de mingi de baschet simultan, performanța fiind atinsă la Londra, pe 25 mai 1999. Aceste recorduri ciudate demonstrează că inventivitatea și curajul oamenilor nu cunosc limite, iar Guinness World Records continuă să înregistreze cele mai neobișnuite și spectaculoase realizări din lume.