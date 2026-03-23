Dieta Cerin revine în trend 2026. Funcționează cu adevărat sau e doar un hype viral pe TikTok?

Începutul anului 2026 a adus din nou în prim-plan Dieta Cerin – planul alimentar creat de medicul cardiolog Gheorghe Cerin, care a explodat pe rețele sociale, podcast-uri și grupuri de sănătate din România. Oamenii împărtășesc poze înainte/după, povești de slăbit rapid și jură că au scăpat de kilograme fără să moară de foame. Dar ce e cu adevărat în spatele acestui trend recurent? E o metodă solidă, bazată pe ani de practică medicală, sau doar un val viral care promite mult și livrează puțin?

Dr. Gheorghe Cerin, cardiolog român cu experiență îndelungată în Italia și România, nu a inventat o „dietă de modă” clasică. El vorbește despre un plan alimentar care pune accent pe controlul glicemiei, reducerea inflamației și protejarea inimii – nu doar pe slăbit estetic.

Popularitatea a explodat mai ales după apariții în podcast-uri precum Fain & Simplu cu Mihai Morar, unde a explicat că inima nu are nevoie de pastile, ci de alegeri zilnice la masă. Cartea sa recentă, „Revoluția alimentară și sănătatea inimii”, a amplificat interesul, iar căutările Google pentru „Dieta Cerin” au urcat din nou în top în primele luni ale anului.

La bază stă ideea că nu caloriile contează în primul rând, ci modul în care alimentele influențează insulina și glicemia. Dr. Cerin insistă pe consumul de alimente cu indice glicemic scăzut (IG mic), evitarea zaharurilor rapide și a carbohidraților rafinați care provoacă vârfuri insulinice. Mesele sunt regulate, de obicei cinci pe zi – trei principale și două gustări ușoare – pentru a preveni foamea intensă și crash-urile de energie.

Dimineața și seara sunt momentele cheie: aici se recomandă mese stricte, bogate în proteine slabe, fibre și grăsimi sănătoase, fără carbohidrați complecși grei. La prânz ai mai multă libertate – poți mânca „cam ce vrei”, dar cu moderație și preferând combinații echilibrate. Nu există cântar obligatoriu pentru porții, ci ascultarea corpului: mănânci până te saturi, dar fără excese. Accentul cade pe legume verzi, proteine din pește, ouă, carne slabă, nuci în cantități mici și evitarea alimentelor procesate, prăjite sau cu grăsimi trans.

Dr. Cerin subliniază că acest stil nu e o înfometare temporară, ci o schimbare sustenabilă care reglează colesterolul, tensiunea și glicemia – factori de risc majori pentru boli cardiovasculare. În interviuri recente, el a explicat greșelile comune de dimineață (ca micul dejun gătit excesiv sau dulciuri) și promovează reconectarea cu ritmurile naturale ale corpului.

Mulți români care au încercat planul raportează slăbiri de 4–8 kg în primele săptămâni, fără senzație constantă de foame – un avantaj față de diete hipocalorice clasice care duc la frustrare. Pe forumuri și grupuri Facebook, poveștile sunt similare: oameni cu prediabet sau colesterol ridicat spun că au văzut îmbunătățiri la analize după 1–3 luni.

Totuși, nu totul e roz. Criticii observă că planul e restrictiv la anumite mese (mai ales dimineața și seara), ceea ce poate fi greu de ținut pe termen lung fără motivație puternică. Nu există studii clinice randomizate mari dedicate exact „Dieta Cerin”, dar principiile se aliniază cu recomandări validate științific: diete low-GI (indice glicemic scăzut) reduc riscul cardiovascular, conform ghidurilor Societății Europene de Cardiologie. Dr. Cerin însuși susține că s-a bazat pe experiența sa clinică de decenii, nu pe trial-uri sponsorizate.

În 2026, trendul revine pe valuri de TikTok și Instagram, unde clipuri scurte cu „înainte/după” și citate din podcast-uri viralizează rapid. Dar mulți nutriționiști independenți avertizează: orice dietă restrictivă funcționează temporar prin deficit caloric, iar sustenabilitatea depinde de stilul de viață întreg (mișcare, somn, stres).

Punctele forte sunt clare: promovează mâncare adevărată, reduce dependența de zahăr și procesate, și pune accent pe sănătatea inimii – un mesaj binevenit într-o țară cu mortalitate cardiovasculară ridicată. Nu cere suplimente scumpe sau gadgeturi, ci alegeri simple la raft. Mulți apreciază că nu te înfometează și permite o masă liberă la prânz, ceea ce o face mai ușor de integrat social.

Pe de altă parte, lipsa flexibilității la mese fixe poate descuraja pe cei cu program haotic. Fără monitorizare medicală, cei cu probleme de sănătate (diabet, tiroidă) riscă dezechilibre. Și hype-ul viral poate crea așteptări nerealiste – nu toți slăbesc dramatic, iar kilogramele revin dacă revii la vechile obiceiuri.

Dieta Cerin nu e un miracol, dar nici un scam. E un plan rezonabil, inspirat din practica unui cardiolog cu rezultate clinice, care funcționează bine pentru cine îl urmează consecvent și îl adaptează. Dacă cauți o schimbare sustenabilă pentru sănătate și siluetă, merită testată – dar cu realism și eventual sub supraveghere medicală. Trendul din 2026 arată că românii încă tânjesc după soluții simple și eficiente, iar mesajul doctorului Cerin lovește fix acolo: boala începe în farfurie, vindecarea începe cu tine.