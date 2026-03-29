Cele mai sigure destinații pentru femeile care călătoresc singure în 2026

De la plajele însorite din Costa Rica la peisajele arctice ale Norvegiei, sunt doar câteva dintre destinațiile unde femeile care doresc să călătorească singure se pot simți confortabil și în siguranță, informează BBC.

Operatorii de turism observă o creștere accelerată, în special în rândul celor peste 50 de ani, care nu așteaptă companie pentru a explora lumea. Căutările globale pentru „călătorii solo pentru femei” au urcat cu 30% în ultimii cinci ani.

Chiar și așa, siguranța rămâne o preocupare majoră. Un sondaj realizat în februarie 2026 de Talker Research pentru Road Scholar arată că 59% dintre femei se simt cel mai vulnerabile atunci când merg singure noaptea, iar numeroase respondenți menționează siguranța ca principal motiv pentru care nu au călătorit încă independent.

Nu există un indice universal care să măsoare siguranța călătoriilor pentru femei, însă analiza combinată a Indicelui pentru Femei, Pace și Securitate (WPS) al Universității Georgetown și a Indicelui Global al Păcii oferă o imagine clară a țărilor prietenoase pentru călătoarele singure. Iată cinci destinații de top în 2026:

Recent desemnată una dintre cele mai fericite țări din lume, Costa Rica a urcat de pe locul 60 pe 34 în indicele WPS, datorită progreselor în incluziunea și siguranța femeilor și atractivității pentru nomazi digitali.

Molly Gagnon, agent de turism specializat în călătorii solo, recomandă regiunea Santa Teresa și Nosara pentru expatriați, surferi și antreprenori. „Este foarte normal să vezi femei explorând singure, la lecții de surf, cursuri de yoga sau plimbări pe plajă”, spune ea. Călătoarele începătoare ar putea rezerva activități ghidate pentru a întâlni oameni și a opta pentru pensiuni sociale sau hoteluri boutique.

Partea caraibiană a țării oferă un mix de liniște și energie. Ashley Hunter, care a vizitat sudul Puerto Viejo, remarcă atmosfera relaxată: „Fotografiam ziua și, la ploaie, mă retrăgeam într-un loc liniștit să schițez și să mă bucur de peisaj.”

Estonia se află pe locul 11 în indicele WPS, marcând cel mai bun scor de până acum pentru sănătatea, incluziunea financiară și siguranța femeilor, și locul 24 în indicele global al păcii.

Veronika Romane, autoarea blogului Aim To Discover, subliniază siguranța percepută în Tallinn, orașul vechi inclus în UNESCO. Recomandările includ Muzeul Kiek in de Kök, tunelurile bastionului și drumeții în Parcul Natural Tabasalu, cu priveliști deosebite asupra Mării Baltice.

„Pe tot parcursul șederii mele în Estonia, nu m-aș fi putut simți mai în siguranță”, a spus Veronika Romane. Centrul vechi al orașului Tallinn, inclus în lista UNESCO, este un punct de plecare ideal. „Este intuitiv de ușor”, a spus Romane. „Drumurile pietruite, magazinele mici cu meșteșuguri și mâncare tradiționale, o scenă artistică și bogata istorie a străzilor din Tallinn m-au făcut să mă simt complet în largul meu explorând pe cont propriu.”

Vietnam, clasat pe locul 38 în Indicele Global al Păcii, a urcat trei poziții față de anul precedent, consolidându-și poziția printre cele mai sigure țări din Asia de Sud-Est. În plus, țara a înregistrat rezultate solide în Indicele privind Femeile și Siguranța (WPS), mai ales în ceea ce privește percepția femeilor asupra siguranței în comunitate.

„Am simțit o căldură și o deschidere remarcabile în interacțiunile cotidiene”, spune Molly Gagnon, care a explorat Vietnamul singură anul trecut. „De la discuții cu proprietarii cafenelelor, la mesele cu street food sau călătoriile cu autobuzul de noapte, fiecare moment oferă ocazii naturale de socializare. Aici, conexiunile se formează firesc și te fac să te simți imediat parte din comunitate.”

Uruguay a înregistrat un salt semnificativ în Indexul Femeilor și Securității (WPS), urcând de pe locul 59 pe locul 35, grație performanțelor solide în justiție și protecția femeilor, inclusiv rate scăzute ale violenței împotriva acestora. În plus, țara se află pe locul doi în America de Sud în Indexul Global al Păcii, imediat după Argentina.

Orașul Colonia del Sacramento, în sud-vest, este o destinație de neratat, mai ales cartierul Barrio Histórico. Tavani descrie locul ca un labirint de alei pietruite, cu pereți văruiți și bougainvillea colorată, completat de mașini de epocă care îi conferă farmec istoric. Pentru apus, recomandă o plimbare pe Calle de los Suspiros, o stradă bine conservată cu trecut controversat, sau o vizită la farul din Colonia.

Norvegia se află pe locul trei în Indicele pentru Femei, Pace și Securitate (WPS), la egalitate cu Suedia, și se remarcă prin protecția socială solidă, egalitatea salarială și siguranța comunității. Țara a rămas constant în primele trei poziții de la lansarea indicelui în 2017, beneficiind de un sistem social robust, care include asistență medicală universală, concediu parental și îngrijire a copiilor finanțată de stat, încurajând astfel participarea activă a femeilor în muncă și guvern.

Pentru femeile care călătoresc singure, Norvegia combină siguranța cu atracțiile naturale spectaculoase. „Călătoria solo aici a fost extrem de ușoară și plăcută”, povestește Janice Lintz, care a descris expediția ca una dintre cele mai memorabile din viața ei. Fauna sălbatică din Svalbard i-a depășit așteptările: urși polari, foci cu barbă, morse, vulpi arctice și reni, alături de ghețuri la aproximativ 82° nord, creând o experiență aproape suprarealistă.