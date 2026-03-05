Elena Udrea, despre viața în închisoare și credință: Rugăciunea mea era de disperare

Elena Udrea a revenit în spațiul public după perioada petrecută în închisoare și a vorbit deschis despre experiențele prin care a trecut. Fostul ministru al Turismului a făcut mai multe confesiuni într-un podcast realizat de Damian Drăghici, unde a povestit despre anii de detenție, credință, relația cu fiica sa și dificultățile trăite în acea perioadă.

În cadrul discuției, Elena Udrea a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut de-a lungul anchetelor și proceselor în care a fost implicată.

„Am fost arestată de vreo patru ori. M-au arestat, mi-au dat drumul. M-au arestat, mi-au dat drumul. M-au arestat în Costa Rica, condamnată fiind, mi-au dat drumul pentru că curtea conțională a spus că am fost judecată ilegal. După care, mă rog, numai eu n-am mai fost rejudecată. Mi-au dat drumul ca să mă ia iarăși și să execut până la urmă trei ani și jumătate de închisoare.

Deci, oricât am amânat momentul, oricât am tot scăpat, până la urmă a trebuit să mă duc să execut.Poate era mai ușor dacă executam în 2015 când nu era Eva, dar poate nu o mai aveam pe Eva. „Deci lucrul ăsta te-a schimbat și te-a apropiat ce mai mult de Dumnezeu?”, a întrebat-o damnian Drăghici. „Da, dar îmi pun și această întrebare. Era o experiență prin care eu trebuia să trec sau din greșeli, din greșeli am atras-o?”, a spus Elena Udrea în podacst.

Fostul ministru a povestit că perioada petrecută în detenție a apropiat-o mai mult de credință și că a reușit să citească integral Biblia în acea perioadă.

„Eu am citit Biblia, deși o purtam cu mine cam peste tot și mai ales în perioada destul de grea din Costa Rica, în care am fost și acolo închisă și, mă rog, singură, cu copil mic. Purtam Biblia după mine permanent. Nu am reușit, în afară de psalm, nu am reușit să citesc din Biblia aceea, nimic în toți acești ani. Destui. Am citit Biblia în închisoare, mi-a luat un an de zile și două luni să o termin, dar am tăiat-o fix în noaptea de înviere, citind câte un capitol pe zi.

Deci fix în noaptea de înviere am terminat de citit Biblia. Asta nu putea să fie decât un semn. În 2024 am terminat-o și a fost o experiență, mi se face pirea de găină, unică și am continuat să o citesc și o citesc aproape zilnic și să cuget la ea, să încerc să înțeleg mai mult și de câte ori deschid Biblia și citesc în ea, sau aproape de fiecare dată, găsesc noi înțelesuri. Dumnezeu a contat enorm pentru mine în perioada aceea, pentru că singura alinare, singura nădejde, ca să nu-ți piez nădejdea, singura nădejde puternică, adevărată era Dumnezeu”, a mai spus Elena Udrea.

La întrebarea dacă s-a rugat mult în perioada detenției, aceasta a explicat că rugăciunea sa era una marcată de suferință.

„Mult, mult de tot, dar din păcate rugăciunea mea era de disperare, adică nu era, era o rugăciune Nu mă puteam liniști, nu puteam să am sufletul liniștit pentru că tot timpul mă gândeam la Eva. Și mi-am dat seama că nu poate să funcționeze rugăciunea în condiții de alea. Nu aveam relaxarea. Prima dată când m-au lăsat, am zis, a, ok, vreți să ne luptăm? Ne luptăm și din închisoare, nicio problemă. Acum nu mai eram singură”, a mai spus Elena Udrea

Udrea a vorbit și despre suferința provocată de separarea de fiica sa, spunând că experiența a fost una extrem de dureroasă.

„Iubirea și suferința de mamă sunt cele mai puternice sentimente pe care le poate avea o femeie. Aș fi dat tot ce am trăit eu în viață să știu că Eva nu suferă, că sunt lângă ea și că nu suferă. Atât de mare este iubirea de mamă. Este iubirea, după mine, lăsată de Dumnezeu pe pământ. Mă gândesc mereu la Fecioara Maria, la ce a trebuit să îndure ea când l-a văzut pe Iisus pe cruce. Copiii de astăzi, mulți dintre ei cresc ca într-un borcan, dintr-un laborator, nu înțeleg realitatea”, mai spune Elena Udrea.

În cadrul discuției, Elena Udrea a rememorat anii tinereții și perioada studiilor, despre care spune că au fost marcați de o ambiție puternică și de dorința constantă de a performa. Ea a povestit că, încă din școala generală, a fost preocupată să obțină rezultate foarte bune și să se mențină printre cei mai buni elevi. A urmat unul dintre cele mai bune licee din Buzău, iar pentru ea educația a reprezentat o prioritate majoră. Deși în liceu atmosfera era diferită față de anii anteriori, iar colegii nu mai aveau neapărat aceleași preocupări legate de performanța școlară, pentru ea ideea de a învăța și de a-și construi un drum clar în viață a rămas esențială.

În timpul podcastului, discuția a ajuns și la subiecte mai personale, inclusiv la zvonurile apărute de-a lungul timpului despre etnia sa. Elena Udrea a explicat că această întrebare a fost ridicată în diferite contexte și că a discutat inclusiv cu apropiați despre acest lucru. Ea a spus că nu este de etnie romă, dar a subliniat că nu ar considera acest lucru o problemă. În același timp, a povestit că mama sa reacționează uneori sensibil atunci când apar astfel de discuții, în timp ce ea privește subiectul cu mai multă detașare.

Întrebată dacă a avut complexul „fetei de la țară”, Udrea a recunoscut acest lucru.

„Mult. Mult timp. Adică ai avut complexul ăsta. Oh, da, sigur, sigur, da. Până după ce am terminat sfârșitul facultății și după ce am terminat facultatea, când am intrat în avocatură, am început să câștig proprii banii, mi-am cumpărat prima mea mașină din banii câștigați făcea în societăți comerciale. Când am câștigat prima sută de dolari în 1996, am terminat facultatea și am câștigat prima sută de dolari, am făcut o societate pentru o cunoștință. Așa ușor se câștigă 100 de dolari.”

Fostul ministru a criticat și condițiile din penitenciare, susținând că acestea nu ajută la reintegrarea socială a deținuților.

„Deci acolo mi-am făcut foarte multe cunoștințe și relații cu persoane de etnie romă și am încercat cumva să chiar la propriu le-am educat pentru că eu m-am ocupat de alfabetizare și cred că mi-am făcut foarte multe, chiar acum fac o prietenă, mi-am făcut foarte multe relații bune, fac un dezvăluire, treceam cu mașina pe lângă spitalul SANADOR de lângă guvern și cred că era ceva un rom, era la spital, era un grup mare de persoane rome, hai să spunem, de țigani era un grup mare acolo și mergeam încet că nu puteam să ocolesc și m-au văzut și Există, dacă noi chiar vrem să combatem recidiva, și să prevenim infracționalitatea.

Nu în felul acesta, nu băgând oamenii de-a valma și de-a grămada în pușcărie. Gândește-te că erau camere și sunt camera Târgșor, unde erau camere de 8-10 persoane și stăteau 16-18 femei. Ani de zile. Camere neaerisite, cu igrasie, fără geamuri. Ce mai scoți din oamenii ăia? Ce mai scoți decât niște animale de acolo? Deci, societatea ar trebui cumva să afle lucrurile astea, pentru că așa este simplu. A greșit, la pușcărie, dar de ce nu mai există și alte pedepse? Doi la mână. Ce câștigă societatea? Nimic. Câștigă un infractor mai mare când va ieși de acolo. Şi mai şi costă 70 de milioane pe lună. Deci costul cu unde ținut erau acum un an, 7.600 de lei pe lună….”

Elena Udrea a spus că perioada petrecută în închisoare a ținut-o departe de fenomenul TikTok și de activitatea online.

„TikTok eu n-am avut, când am plecat eu la închisoare… Era încă cu Instagram-ul, dar nu era nebunia cu TikTok, nu era nimic. Deci am fost ferită anii ăștia de… După ce am ieșit de acolo de astă vară, am început și eu să mă uit pe Instagram, că pe TikTok nu mă uit. Și am văzut tot felul de postări”.

Fostul ministru al Turismului a fost eliberat din penitenciarul Târgșor după ce Tribunalul Prahova a respins contestația procurorilor. Elena Udrea executa o pedeapsă de șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”, în care prejudiciul a fost estimat la aproape 9 milioane de lei.