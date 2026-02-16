Politica

Elena Udrea, mesaj pentru cei care au trădat-o: Am ținut mulți șerpi la sân

Elena Udrea, mesaj pentru cei care au trădat-o: Am ținut mulți șerpi la sânElena Udrea / sursa foto: captură video
Fosta ministră Elena Udrea își construiește încet-încet o rutină normală alături de fiica ei, Eva Maria, după perioada dificilă prin care a trecut. Recent, cele două au ales să petreacă timpul împreună într-un restaurant neobișnuit, unde vizitatorii pot interacționa cu animale. Aceasta a postat mai multe imagini pe Facebook.

Elena Udrea, mesaj pentru cei care au trădat-o

Aici, fosta ministră a avut ocazia să țină în mână un șarpe, gest pe care l-a folosit pentru a lansa, cu umor, un mesaj subtil pentru cei care au trădat-o în trecut.

„La câți șerpi «am ținut la sân», cu acesta a fost o joacă”, a spus Udrea, făcând aluzie la experiențele sale trecute, dar subliniind că de data aceasta a fost doar o experiență amuzantă.

„Pușcăria este grea”

Elena Udrea a fost eliberată condiționat în luna iulie, după ce Tribunalul Prahova a respins contestația DNA împotriva deciziei Judecătoriei Ploiești. La ieșirea din penitenciar, fosta politiciană a fost întâmpinată de partenerul ei, Adrian Alexandrov, care i-a oferit un buchet de flori.

„Este minunat, îi mulțumesc lui Dumnezeu. A fost greu. A fost o încercare de la Dumnezeu. Pușcăria este grea, mai ales pentru femei. Într-o cameră cu 8 paturi stau și 14 femei. Este căldură 50 de grade. Am fost judecată ilegal în 2018”, a declarat Udrea.

Elena Udrea, Adrian Alexandrov și fiica acestora

Elena Udrea, Adrian Alexandrov și fiica acestora. Sursa foto: Facebook/Elena Udrea

Fosta ministră a subliniat că abia așteaptă să-și reîntâlnească fiica și să se bucure de momente simple de familie. „Aștept să o văd pe Eva. De abia aștept să merg acasă, e și o surpriză pentru mine. Am avut pancreatică acută. Dumnezeu a fost cu mine”, a adăugat ea.

Ce planuri are Elena Udrea

În afara timpului petrecut cu Eva Maria, Udrea a spus că se concentrează pe educația fiicei și pe viața de zi cu zi, după ani de restricții.

„Aș vrea să o învăț să citească și să scrie, acum merge în clasa întâi. Eu nu am avut permisie de 4 ani. Sper să mă întrețină soțul până îmi găsesc ceva de lucru. M-am trezit din viața publică de mult timp. Aștept să dorm cu fiica mea în pat. Vine rândul să plătească fiecare (n.r. – despre condamnarea lui Florian Coldea)”.

