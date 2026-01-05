Udrea, momente de neuitat în familie. Fostul ministru a dat uitării anii petrecuți în spatele gratiilor

După câteva luni de zile petrecute în libertate, Elena Udrea pare din ce în ce mai fericită alături de familia ei. În ultima perioadă, fostul ministru al Turismului a ales să se bucure din plin de timpul petrecut împreună cu fiica ei și nu a ezitat să se întoarcă pe meleagurile natale.

Fostul ministru al Turismului le-a arătat urmăritorilor săi pe rețelele sociale imagini dintr-o vizită făcută în orașul său natal, Buzău. În videoclipul postat pe Facebook, Elena Udrea este surprinsă într-un restaurant, savurând preparatele locale și ascultând muzică live.

„Ce merge mai bine decât muzica, la o masă cu preparate autentic buzoiene, interpretate fusion?”, a scris ea în postare.

După ce a executat trei ani și zece luni de închisoare, fostul ministru al Turismului pare să fi lăsat în urmă greutățile detenției și să se bucure de libertate.

Elena Udrea a întâmpinat Anul Nou într-un cadru restrâns, alături de Adrian Alexandrov și de fiica lor, Eva Maria.

„La mulți ani! Fie ca anul care vine să ne aducă sănătate, pace și iubire. Toată grija, toată intristarea, tot ce nu este potrivit pentru noi, să rămână în 2025!, Să fie 2026 un a mai bun decât toți de până acum, să avem doar dorințele care ne aduc fericire și, Dumnezeu să ni le împlinească!”, a scris ea pe Facebook.

Fostul ministru a stat aproape patru ani în închisoare, din cei șase ani de pedeapsă primiți în dosarul „Gala Bute”. La începutul lunii iulie, Tribunalul Prahova a hotărât eliberarea sa condiționată.

În privința carierei, Elena Udrea a decis să se îndepărteze de scena politică. Așa cum a declarat la ieșirea din penitenciar, fostul ministru intenționează să activeze în mediul privat și să se implice în afacerile de familie.