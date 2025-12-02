Politica

Elena Udrea critică actuala clasă politică și spune că România nu contează în plan extern

Elena Udrea afirmă că România „se află la răscruce de drumuri”, iar problemele țării sunt rezultatul „alegerilor greșite”. Fostul ministru susține că actuala clasă politică nu reprezintă interesele românilor și că România „nu contează în plan extern”.

Udrea spune că România „nu este unde ar trebui”

Elena Udrea a declarat, la Realitatea Plus, că România trece printr-o perioadă dificilă și că responsabilitatea aparține clasei politice și alegerilor făcute de cetățeni. Fostul ministru afirmă că România nu se află la nivelul pe care l-ar merita și că situația actuală este rezultatul unor decizii politice greșite.

„România se află la răscruce de drumuri, iar clasa politică trebuie să fie responsabilă pentru alegerile sale. Din păcate, nu suntem unde ar trebui și unde merita să fie România. M-am tot gândit la acest aspect, ce aș putea să le spun românilor, și trebuie să recunoaștem că am ajuns aici din cauza alegerilor noastre”, a spus Udrea.

Fostul ministru susține că nemulțumirile societății sunt alimentate de modul în care au fost aleși conducătorii. În opinia ei, problemele din prezent nu sunt efecte imprevizibile, ci consecințe directe ale votului.

Critici la adresa actualei clase politice

Elena Udrea acuză că politicienii aflați astăzi la conducerea României nu sunt preocupați de prioritățile reale ale populației. Ea afirmă că interesul lor este orientat spre instituțiile europene, nu spre București și problemele interne.

„Cred că ne este rău fiindcă am votat oameni cărora nu le pasă de România din ce în ce mai mult. Contează mai mult pentru ei ce se întâmplă la Bruxelles decât la București. Românii trebuie să voteze pe cei care iubesc această țară”, a declarat Udrea.

Aceasta consideră că opiniile și voturile românilor nu mai influențează direcția politică a țării. „Cuvântul românilor a fost șters pur și simplu, iar votul lor a fost anulat. Eu m-am bucurat că românii au votat dincolo de manipulări.”, a mai spus fostul ministru.

Udrea: „România este ignorată în plan extern”

Elena Udrea afirmă că România și-a pierdut vizibilitatea și impactul pe scena internațională. Ea susține că vocea țării nu se mai face auzită în organizațiile și forumurile externe.

„Din păcate, nu contăm. Suntem ignorați. Nu avem voci care să vorbească în numele României. Chiar dacă suntem invitați, cei care sunt acum la conducere nu se duc”, a spus Udrea, subliniind că lipsa de participare la evenimente internaționale afectează imaginea țării.

