Durerea ascunsă a Elenei Udrea. Fiica ei și-a transformat dorul în povești
- Emma Cristescu
- 26 septembrie 2025, 16:58
Elena Udrea a povestit despre momentele petrecute cu fetița ei după ce a ieșit din închisoare. Fostul politician a avut ocazia să se bucure din nou de familia ei și, mai ales, de fiica sa, Eva Maria, care a simțit enorm lipsa mamei în perioada în care aceasta a fost privată de libertate.
Elena Udrea, despre fiica ei
Fosta politiciană a declarat că fiica ei, Eva Maria, i-a povestit cum a fost perioada în care a stat departe de ea folosind povești și metafore pentru a-și exprima emoțiile și trăirile.
„Cumva ea presupunea că voi veni. Însă, de foarte multe ori i s-a sugerat că voi veni, că așa am crezut și nu se întâmpla.
În ziua aia se aștepta să fie o zi în care eu să vin, dar deja era 18:00, nu se întâmplase, probabil că se gândea că e încă o zi în care mama ar fi putut să vină și nu a venit”, a povestit Elena, explicând modul în care fiica sa și-a exprimat așteptările prin povești.
Ce i-a povestit fiica ei
Potrivit fostului politician, Eva Maria a găsit în aceste povești o modalitate sigură și calmă de a împărtăși ceea ce simțea.
„Ea mi-a spus că era o fetiță a cărei mamă plecase la muncă și urma să vină într-o zi, dar nu a venit până seara. Fetița era într-o vizită la o prietenă, afară ploua foarte tare… Ea și-a întipărit în minte tot ce s-a întâmplat până a ajuns acasă”, a adăugat aceasta.
Cadouri și gesturi de dragoste chiar din închisoare
În cei trei ani petrecuți în detenție, cea mai mare dorință a Elenei a fost să fie aproape de fiica sa. Fostul politician a pregătit în fiecare an cadouri pentru ziua de naștere a Evei, sperând că, într-o zi, le va putea oferi personal.
„În fiecare an îi tot dădeam câte un pisic. Acolo erau tot felul de animale. Primea niște pisicuți. O dată unul, apoi doi. Se nășteau acolo și îi luam, chiar era indicat ca cineva să îi adopte”, a declarat Elena pentru Spynews, amintind cu emoție cum a încercat să păstreze legătura cu fiica ei prin mici gesturi de afecțiune.
