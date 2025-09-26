Durerea ascunsă a Elenei Udrea. Fiica ei și-a transformat dorul în povești

Elena Udrea a povestit despre momentele petrecute cu fetița ei după ce a ieșit din închisoare. Fostul politician a avut ocazia să se bucure din nou de familia ei și, mai ales, de fiica sa, Eva Maria, care a simțit enorm lipsa mamei în perioada în care aceasta a fost privată de libertate.

Fosta politiciană a declarat că fiica ei, Eva Maria, i-a povestit cum a fost perioada în care a stat departe de ea folosind povești și metafore pentru a-și exprima emoțiile și trăirile.

„Cumva ea presupunea că voi veni. Însă, de foarte multe ori i s-a sugerat că voi veni, că așa am crezut și nu se întâmpla.

Potrivit fostului politician, Eva Maria a găsit în aceste povești o modalitate sigură și calmă de a împărtăși ceea ce simțea.

„Ea mi-a spus că era o fetiță a cărei mamă plecase la muncă și urma să vină într-o zi, dar nu a venit până seara. Fetița era într-o vizită la o prietenă, afară ploua foarte tare… Ea și-a întipărit în minte tot ce s-a întâmplat până a ajuns acasă”, a adăugat aceasta.

În cei trei ani petrecuți în detenție, cea mai mare dorință a Elenei a fost să fie aproape de fiica sa. Fostul politician a pregătit în fiecare an cadouri pentru ziua de naștere a Evei, sperând că, într-o zi, le va putea oferi personal.