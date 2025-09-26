Monden

Durerea ascunsă a Elenei Udrea. Fiica ei și-a transformat dorul în povești

Durerea ascunsă a Elenei Udrea. Fiica ei și-a transformat dorul în povești
Elena Udrea a povestit despre momentele petrecute cu fetița ei după ce a ieșit din închisoare. Fostul politician a avut ocazia să se bucure din nou de familia ei și, mai ales, de fiica sa, Eva Maria, care a simțit enorm lipsa mamei în perioada în care aceasta a fost privată de libertate.

Elena Udrea, despre fiica ei

Fosta politiciană a declarat că fiica ei, Eva Maria, i-a povestit cum a fost perioada în care a stat departe de ea folosind povești și metafore pentru a-și exprima emoțiile și trăirile.

„Cumva ea presupunea că voi veni. Însă, de foarte multe ori i s-a sugerat că voi veni, că așa am crezut și nu se întâmpla.

Elena Udrea, Adrian Alexandrov și fiica acestora

Elena Udrea, Adrian Alexandrov și fiica acestora. Sursa foto: Facebook/Elena Udrea

În ziua aia se aștepta să fie o zi în care eu să vin, dar deja era 18:00, nu se întâmplase, probabil că se gândea că e încă o zi în care mama ar fi putut să vină și nu a venit”, a povestit Elena, explicând modul în care fiica sa și-a exprimat așteptările prin povești.

Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Cenzură online în China. Optimism obligatoriu impus de Partidul Comunist
Cenzură online în China. Optimism obligatoriu impus de Partidul Comunist

Ce i-a povestit fiica ei

Potrivit fostului politician, Eva Maria a găsit în aceste povești o modalitate sigură și calmă de a împărtăși ceea ce simțea.

„Ea mi-a spus că era o fetiță a cărei mamă plecase la muncă și urma să vină într-o zi, dar nu a venit până seara. Fetița era într-o vizită la o prietenă, afară ploua foarte tare… Ea și-a întipărit în minte tot ce s-a întâmplat până a ajuns acasă”, a adăugat aceasta.

Elena Udrea și fiica ei.

Elena Udrea și fiica ei. Sursa foto Captură video

Cadouri și gesturi de dragoste chiar din închisoare

În cei trei ani petrecuți în detenție, cea mai mare dorință a Elenei a fost să fie aproape de fiica sa. Fostul politician a pregătit în fiecare an cadouri pentru ziua de naștere a Evei, sperând că, într-o zi, le va putea oferi personal.

„În fiecare an îi tot dădeam câte un pisic. Acolo erau tot felul de animale. Primea niște pisicuți. O dată unul, apoi doi. Se nășteau acolo și îi luam, chiar era indicat ca cineva să îi adopte”, a declarat Elena pentru Spynews, amintind cu emoție cum a încercat să păstreze legătura cu fiica ei prin mici gesturi de afecțiune.

