Monden Elena Udrea, emoții mari în prima zi de școală a fiicei sale Eva







Elena Udrea a vorbit cu emoție despre cel mai important eveniment din viața personală: debutul fiicei sale, Eva Maria, în clasa I. Momentul marchează un nou capitol al familiei, iar fostul ministru MDRT a declarat:„Prioritățile mele sunt total schimbate. Întâi de toate este familia, apoi restul”.

Elena Udrea a fost prezentă luni la deschiderea noului an școlar, marcând un moment important în viața fiicei sale, Eva, care a început clasa I. Fostul ministru a vorbit despre emoțiile acestei zile și despre semnificația prezenței sale alături de copil, subliniind că „este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, ca eu să fiu în sfârșit cu ea”.

„A fost o zi încărcată de emoție”, a declarat Elena Udrea, adăugând că momentul este „o minune pe care Dumnezeu a făcut-o” pentru a putea fi „în sfârșit cu ea, în prima zi de școală”.

Udrea a mai subliniat că a remarcat și schimbarea de atitudine a fiicei sale față de anii trecuți, menționând că Eva este acum „încrezătoare, liniștită și se simte puternică”, fără a mai resimți diferențele față de colegii care veneau însoțiți de părinți.

După o perioadă dedicată exclusiv familiei, Elena Udrea a declarat că ultimele șase săptămâni au fost rezervate timpului petrecut alături de cei dragi, fără alte preocupări sau planuri paralele. Fostul ministru a mai transmis că nu mai este dispusă să investească timp în lucruri sau persoane care nu au o reală importanță pentru ea.

„Am stat o lună și jumătate să mă bucur de familie, fără alte planuri sau preocupări (...). Acum, că s-a terminat și vacanța și Eva a început școala, o să îmi fac un program și cu alte activități, doar că de aici încolo, prioritățile mele sunt total schimbate. Întâi de toate este familia, apoi restul. Nu mai vreau să pierd nicio clipă cu lucruri, oameni care nu mă interesează în mod real, sau de dragul altora”, a explicat fostul ministru.

Fostul ministru Elena Udrea a mai spus că a luat în calcul posibilitatea de a se stabili temporar într-o altă țară, pentru a petrece mai mult timp cu fiica sa, Eva. Cu toate acestea, spune că a ales să rămână în România, simțindu-se profund atașată de locurile și oamenii de aici.

„Am avut momente în care m-am gândit să plec în străinătate, cel puțin pentru o perioadă, ca să pot fi liniștită și să recuperez momentele pierdute din viața Evei – acele etape esențiale pe care o mamă le trăiește alături de copilul ei. Dar, în realitate, sunt definitiv legată sufletește de țară, de oamenii de aici, chiar și de toată nebunia în care suntem. Așa că rămân în România. Eva o să crească acasă”, a afirmat Udrea.

După o perioadă îndelungată marcată de activitatea politică, Elena Udrea anunță că își va canaliza energia către alte proiecte. Potrivit declarațiilor sale, se va implica în activități desfășurate de o organizație care promovează drepturile omului și sprijină reintegrarea persoanelor eliberate din detenție.

De asemenea, aceasta a precizat că va contribui la dezvoltarea afacerilor familiei: „Voi activa într-o asociație care se ocupă de drepturile omului și reintegrarea celor care au fost în detenție. Și voi lucra la afacerile familiei. Restul, voi vedea dacă și când vor mai fi de interes pentru mine”, a declarat Elena Udrea pentru cancan.ro.