Monden Primele imagini cu fetița Elenei Udrea după ce mama sa a fost eliberată. Radiază!







Fetița Elenei Udrea radiază de fericire de când mama ei s-a întors acasă, cel puțin așa se vede din fotografia postată de tatăl ei. Întreaga familie s-a retras în acest week-end la munte spre bucuria micuței.

Eva Maria pare să se simtă cu adevărat în largul ei, de când mama ei a ajuns din nou acasă. Ea a fost surprinsă într-o poză de către tatăl ei, în care apare alături de cățelul familiei. Cei doi se bucură de natură, iar cea mică zâmbește larg. Familia profită de fiecare ocazie pentru a ieși din București.

Așa că e clar motiv de bucurie. Întreaga familie s-a retras la răcoare, mai exact la Bușteni în acest week-end. Mai ales că Elena Udrea nu a mai văzut nicio zonă a României sau din afara ei de mai bine de trei ani și jumătate, cât a stat după gratii. Aceasta a fost condamnată la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute, și a executat din ei 2 treimi.

Asta pentru că s-a adăugat și perioada în care aceasta a fost în arest preventiv. Cert este că în urmă cu trei săptămâni fosta deputată a fost eliberată din Penitenciarul Târgșor. Iar momentul în care a ajuns acasă a fost unul impresionat. Asta pentru că cea mică a fost extrem de surprinsă de faptul că o vede pe mama ei, în casă, și s-a prăbușit în genunchi.

Cele două s-au văzut pe perioada în care Elena Udrea a fost închisă. Cu toate acestea condițiile de la închisoare nu le-au permis o adevărată apropiere între mamă și fiică. Pe de altă parte, Elena Udrea nu s-a bucurat de vreo permisie pe durata perioadei de detenție. Drept urmare nu a putut să vină acasă să își petreacă timp cu cea mică în alt spațiu decât cel al închisorii.