Cele mai nereușite emisiuni din România. Promisiuni mari, audiențe mici

De-a lungul decadelor, televiziunea românească a produs o serie de emisiuni care, în ciuda investițiilor și a promovării intense, nu au reușit să capteze atenția publicului. Aceste formate, deși susținute de producători cu experiență și difuzate pe canale de top, au înregistrat audiențe modeste sau chiar au fost retrase rapid din grilă.

Difuzată de Pro TV în primăvara anului 2019, emisiunea „Cântă acum cu mine” promitea să aducă un suflu nou în peisajul concursurilor muzicale. Cu un format bazat pe interpretarea live a pieselor, emisiunea a fost prezentată ca o oportunitate pentru amatori de a-și demonstra talentul.

Cu toate acestea, în ciuda așteptărilor, show-ul a avut o audiență medie de doar un milion de telespectatori, fiind considerat sub așteptările postului.

Difuzată pe Antena 1 în vara anului 2007, emisiunea „Schimb de mame” aducea în prim-plan două mame care schimbau locuințele pentru a experimenta stiluri de viață diferite. Deși conceptul promitea un amestec de educație și divertisment, reacțiile publicului au fost mixte, iar audiențele nu au fost spectaculoase.

Difuzată pe Antena 1, emisiunea „Antitalent” își propunea să aducă în fața publicului talente neobișnuite sau mai puțin apreciate. Cu toate acestea, conceptul nu a rezonat cu telespectatorii, iar audiențele au fost sub așteptări. În ciuda promovării și a prezenței unor vedete în juriu, emisiunea nu a reușit să capteze interesul dorit.

Difuzată pe Kanal D, emisiunea „Se strigă darul” aducea în prim-plan nunți tradiționale, cu scopul de a evidenția obiceiurile și tradițiile românești. Cu toate acestea, în ciuda tematicii atractive, audiențele au fost sub așteptări, iar emisiunea a dispărut rapid.

Difuzată pe TVR, emisiunea „Care pe care” își propunea să aducă în prim-plan relațiile interumane și să testeze cunoștințele participanților despre partenerii lor. Cu toate acestea, formatul nu a reușit să capteze atenția publicului, iar audiențele au fost modeste. Deși conceptul avea potențial, execuția nu a fost suficient de atractivă pentru telespectatori.

Formatul original „Bravo, ai stil!” a avut succes în România, dar când producătorii au decis să lanseze versiunea cu vedete, audiența a fost sub așteptări. Participantele cunoscute nu au reușit să creeze suspansul și emoția specifică versiunii clasice. Criticii au apreciat că show-ul „a încercat să capitalizeze succesul originalului, dar fără chimia necesară între concurente.

Deși primele sezoane ale competiției sportive „Exatlon” au fost extrem de urmărite, sezonul 4 a înregistrat scăderi semnificative ale audienței. Publicul părea să fi obosit de același tip de provocări și trasee repetitive. „Se vede clar că formatul pierde din energie dacă nu aduci elemente noi”, comentau fanii pe rețelele sociale.

După mai multe sezoane de succes, ediția aniversară a „X Factor” nu a mai captat atenția publicului tânăr, iar audiențele au fost cu mult sub așteptările Antenei 1. Experții în media consideră că lipsa unor concurenți memorabili și rutina juraților au contribuit la scăderea interesului.

Deși formatul inițial iUmor a adus succes televiziunilor Antena 1, sezonul 9 nu a reușit să mențină același nivel de engagement. Publicul a considerat glumele repetitive, iar concurenții mai puțin originali nu au reușit să impresioneze. Chiar și prezența juriului consacrat nu a reușit să ridice audiențele.