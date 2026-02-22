Cele mai înspăimântătoare și bântuite castele din lume, de la Fortăreața lui Frankenstein la Castel Bran

Castelele Europei nu sunt doar monumente arhitecturale impresionante, ci și scenele unor povești întunecate, în care se împletesc istoria și legenda. De la fortăreața germană care a inspirat-o pe Mary Shelley în crearea monstrului Frankenstein, până la Castelul Bran, asociat cu mitul lui Dracula, fiecare zid pare să ascundă ecouri ale trecutului, potrivit allthatsinteresting.com.

Se spune că Castelul Leap din Irlanda ar fi cel mai bântuit loc de pe planetă, însă legenda nu se oprește aici, aproape fiecare fortăreață veche pare să ascundă fantome. De la spirite druidice considerate malefice până la fantomele unor tinere care ar fi inspirat povești celebre precum Inelul, castelele Europei par să fie martore tăcute ale unei istorii pline de mister.

Printre zidurile acestor construcții, trecutul s-a scris adesea cu sânge și trădare. Multe dintre ele poartă în spate povești cutremurătoare despre răzbunări, ritualuri și crime comise cu sânge rece. Astfel, reședințele nobiliare care odinioară străluceau prin măreție s-au transformat, în timp, în locuri unde legenda și teama se împletesc, fiind considerate astăzi unele dintre cele mai bântuite locuri din lume, cel puțin potrivit celor care cred în fantome.

Castelul Edinburgh din Scoția este recunoscut drept unul dintre cele mai misterioase și înfricoșătoare locuri din țară. Reputația sa pentru fenomene paranormale este remarcabilă, cu relatări despre poltergeiști (fenomen paranormal care implică mișcarea inexplicabilă a obiectelor) și apariții înfricoșătoare, despre care se crede că își au originea în cruzimea din temnițele sale.

În Germania, Castelul Frankenstein are, de asemenea, o aură legendară. Se spune că acesta a servit drept sursă de inspirație pentru Mary Shelley la începutul secolului XIX, în timpul scrierii celebrului său roman. Conform tradiției, castelul ar fi un loc de adunare pentru vrăjitoare, care caută misterioasa „fântână a tinereții”, despre care se crede că s-ar afla pe domeniul său.

Castelul Moosham, cunoscut și sub denumirea de Schloss Moosham, din Austria, poartă o istorie încărcată și povești macabre. Prima mențiune documentară a fortăreței datează din 1191, iar numele său provine de la familia Moosheim, care a devenit proprietară în secolul al XIII-lea.

Secolul al XVII-lea a marcat perioada vânătorilor de vrăjitoare din Austria, culminând cu faimoasele Procese ale Vrăjitoarelor de la Salzburg. În această perioadă, sute de persoane au fost acuzate de practici oculte, mulți dintre ei fiind bărbați, iar Castelul Moosham a jucat un rol sinistru în condamnările lor.

Ca centru administrativ al proceselor, castelul a fost martor la detenții, torturi și execuții. Unele victime au fost marcate cu fier înroșit, mutilate sau supuse la metode brutale de tortură între zidurile fortăreței. Legendele care înconjoară castelul nu se opresc aici. Moosham a fost asociat și cu creaturi supranaturale, în special cu vârcolacii.

Începutul secolului XIX a adus zvonuri despre animale mistuite inexplicabil, cerbi și vite găsite măcelărite pe domeniul castelului, ceea ce a întărit credința localnicilor în prezența acestor ființe pe jumătate om, pe jumătate bestie. Astăzi, Castelul Moosham rămâne o mărturie a trecutului său întunecat și un punct de atracție pentru cei interesați de istorie, mister și legendă.

Potrivit site-ului oficial al castelului, legenda lui Schörgen-Toni, un administrator malefic din secolul al XVIII-lea, continuă să fascineze vizitatorii. Se spune că într-o noapte furtunoasă, o trăsură trasă de cai a oprit în fața fortăreței, iar un străin a bătut la ușa lui. Conform poveștii, Diavolul însuși i-ar fi vorbit administratorului:

„Vino acum, tu, dragul nostru oaspete, care ai meritat de mult Iadul. În noaptea întunecată, în mijlocul morții și al ororii, vei vedea doar întunericul veșnic”.

Astăzi, experiențele inexplicabile continuă să alimenteze miturile legate de acest castel. Vizitatorii și angajații castelului medieval susțin că simt prezențe misterioase în interiorul clădirii: atingerea unei mâini invizibile, șoapte sau respirații fără sursă, bubuituri și pași care răsună în întuneric, dar și apariția bruscă a unor nori. Aceste fenomene contribuie la aura de mister și fascinație care înconjoară acest loc considerat bântuit.

Ascuns între vârfurile sălbatice ale Carpaților, Castelul Bran se numără printre cele mai înfricoșătoare fortărețe din Europa de Est. Amplasarea sa izolată, în inima Transilvaniei, îi conferă un aer misterios care poate face orice vizitator să ezite înainte de a-i trece pragul. Însă ceea ce îl face cu adevărat celebru este legătura sa cu figura istorică Vlad Țepeș, cunoscut și sub numele de Dracula.

Majoritatea cercetătorilor susțin că Vlad al III-lea nu a locuit niciodată aici, deși asocierea între liderul medieval și castel a rămas puternică de-a lungul timpului. Vlad Țepeș și-ar fi luat numele de Dracula după tatăl său, Vlad Dracul, și și-a câștigat faima în întreaga Europă datorită cruzimii sale legendare, în special prin metodele brutale de execuție.

Chiar dacă Vlad Țepeș nu a pășit niciodată în acest palat, Castelul Bran are propriile sale legende înfricoșătoare. Vizitatorii susțin că fantoma numită „Femeia în Alb” bântuie coridoarele, lăsând în urmă o senzație rece care le face părul să se ridice. Alte povești vorbesc despre un călugăr care ar fi fost zidit de viu în interiorul castelului, terorizând vizitatorii cu șoapte înfricoșătoare și atingeri reci.

Martorii mai raportează râsete de copii în săli goale și apariții de lumini pâlpâitoare sau sfere misterioase care par să plutească fără explicație. Deși legătura cu Dracula este mai mult un mit, misterul și atmosfera palatului continuă să atragă turiști din întreaga lume dornici să experimenteze legendele înfricoșătoare ale Castelului Bran.