Cel mai plictisitor oraș din Japonia. Nagoya, un loc în care oamenii nu se opresc

Oraşul Nagoya, al patrulea ca mărime din Japonia, pare că‑şi pierde «rândul» în șirul marilor destinaţii turistice ale ţării. Deşi este un important centru industrial — regiunea găzduind gigantul auto Toyota — oraşul este adesea evitat de turiştii care circulă pe aşa‑numita „Rută de Aur” ce leagă Tokyo de Kyoto şi Osaka.

Potrivit unui sondaj intern vechi, Nagoya a fost clasată drept cel mai plictisitor oraş din Japonia, o etichetă pe care locuitorii încă o simt.

Călătorii care folosesc trenurile de mare viteză pentru ruta dintre Tokyo şi Osaka adesea nu coboară în Nagoya — deşi linia trece prin oraş.

Un ziar japonez observa că localnicii spun „Nagoya tobashi” — adică „Nagoya e sărită”.

Destinaţiile precum Kyoto şi Osaka devin puncte de oprire aproape obligatorii, iar Nagoya rămâne un loc de tranziţie.

De altfel, un articol menţiona următoarele:

„Nu am auzit de Nagoya, totuşi.” — declarat de un turist american care vizita templele din Kyoto.

Acest exemplu ilustrează bine percepţia generală: oraşul există fizic pe hartă, dar nu şi într‑un itinerar tipic de vizitare.

Conform datelor, prefectura Aichi Prefecture (care include Nagoya) era pe locul al nouălea ca număr de înnoptări de turişti străini, cu circa trei milioane de înnoptări — comparativ cu alte mari oraşe japoneze.

Această situaţie ridică întrebarea: ce face Nagoya diferit faţă de celelalte puncte-cheie turistice?

Locuitorii şi autorităţile din Nagoya recunosc că temperamentul oraşului poate contribui la imaginea sa mai puţin „turistică”. Directorul de promovare turistică al biroului de vizitatori din Nagoya declara:

„În ce priveşte temperamentul oamenilor din Nagoya, tindem să fim liniştiţi. Nu suntem deosebit de extroverţi. Nu suntem buni la a ne promova, spre deosebire de oamenii din Osaka.”

Această autodeclarare reflectă un contrast între oraşele mari turistice, care investesc vizibil în brandul lor turistic, şi Nagoya, care pare să fi rămas mai vulnerabilă la percepţii externe.

De altfel, în 2016 un articol din revista‑ziar menţiona:

„Este inutil să spunem — Nagoya este considerată un loc în care oamenii nu vor să meargă.”

În sondajul realizat printre opt oraşe cheie, Nagoya s‑a clasat pe ultimul loc la aproape fiecare criteriu privind atractivitatea ca destinaţie turistică.

Aceasta imagine, înrădăcinată în mentalul colectiv, pare să‑şi pună amprenta asupra deciziilor turiştilor — chiar dacă, obiectiv, oraşul oferă repere istorice, culturale şi gastronomice.

Chiar dacă Nagoya are această reputaţie, oraşul dispune de mai multe obiective care pot interesa vizitatorii. Printre acestea:

Castelul Nagoya — un castel reconstruit după Al Doilea Război Mondial.

Atsuta Shrine — un important sanctuar ce adăposteşte o sabie sacra.

Tururi de patrimoniu în apropiere, precum satul Arimatsu, cunoscut pentru tradiţia de 400 de ani în vopsirea tie‑dye a textilelor.

Un articol marca:

„Nu am crezut niciodată pentru o singură zi că Nagoya ar fi plictisitoare.”, a spus de o residentă străină care locuieşte de peste 16 ani în Nagoya și care conduce un website de promovare

Aceasta indică o opoziţie faţă de percepţia larg răspândită şi sugerează că există materiale turistice insuficient vizibil promovate.

De asemenea, portaluri turistice indică faptul că Nagoya este un bun punct de plecare pentru a explora regiunea Chubu, incluzând munţi, sate tradiţionale şi destinaţii mai puţin turistice, dar accesibile.

Autorităţile din Japonia au fixat obiective ambiţioase: ţara urmăreşte să atragă 60 de milioane de turişti până în 2030, iar turismul este considerat un sector-cheie pentru creştere şi dezvoltare economică, în paralel cu puterea industrială.

În acest context, Nagoya are un rol potenţial de „oază” mai puţin aglomerată, dar acest rol trebuie susţinut prin acţiuni concrete.

În documentele oficiale se menţionează că, datorită numărului redus de turişti comparativ cu Tokyo, Kyoto sau Osaka, oraşul ar putea să se poziţioneze ca bază de explorare pentru regiunea din jur, în loc să fie doar o oprire de trecere.

Un ghid turistic oficial arată că itinerariile „Golden Route” includ Nagoya într‑o etapă între Shizuoka şi Kyoto, sugerând potenţialul de oprire care însă nu este suficient valorificat.

Promovarea oraşului ca destinaţie turistică nu vine fără provocări.

Una dintre ele este teama de „overtourism” — aglomerarea excesivă, care deja afectează alte oraşe japoneze precum Kyoto sau Osaka.

În cazul Nagoyei, un hotelier declara că îşi doreşte mai mulţi vizitatori, dar rămâne precaut în faţa riscului de supraturism, mai ales în contextul în care oraşul urmează să găzduiască anul viitor îndeaproape evenimente majore (de exemplu, Asian Games 2026).

Mai mult, reperele industriei şi infrastructura turistică nu sunt la acelaşi nivel de vizibilitate ca în marile oraşe‑destinaţie.

De exemplu, lipsa unei imagini puternice de oraş‑destinaţie, lipsa promovării intense în afara Japoniei sau percepţia locală de „oraş de afaceri” mai mult decât de vacanţă.

Totodată, un articol remarca:

„În afară de castelul său, câţiva spun că oraşul are puţin de oferit vizitatorilor.”

Această conştientizare critică scoate în lumină necesitatea de a regândi oferta turistică, de a crea experienţe relevante şi diferenţiate, şi de a comunica mai eficient către potenţialii turişti internaţionali.

Ruta „Golden Route” a Japoniei — ce leagă Tokyo, zona Mt. Fuji, Nagoya, Kyoto şi Osaka — rămâne „la modă” în ghidurile turistice. Un itinerariu oficial declara:

Aceasta indică că Nagoya (în Aichi) este inclusă ca parte dintr‑o traseu prestabilit. Totuşi, realitatea arată că opririle efective ale turiştilor sunt concentrate în Tokyo, Kyoto şi Osaka, iar oraşele‑intermediare, printre care şi Nagoya, rămân mai puţin vizitate.

Este de asemenea relevant faptul că extinderea reţelelor de Shinkansen şi alte infrastructuri feroviare aduc mai mult trafic de tranzit decât opriri deliberate — ceea ce accentuează fenomenul de „a trece prin Nagoya” în loc să „staţi în Nagoya”.

Prin urmare, Nagoya se află într‑o poziţie duală: beneficiind de acces rapid şi de poziţionare centrală, dar simultan riscantă de a rămâne o simplă „staţie de trecere” în loc de destinaţie.