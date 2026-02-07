Cel mai periculos oraș din lume. Sunt zeci de crime în fiecare săptămână

Străzile din Caracas, Venezuela, au devenit un simbol al violenței la nivel global. Caracas este considerat unul dintre cele mai periculoase orașe din lume, cu un număr alarmant de crime și violențe aproape zilnice. Locuitorii trăiesc sub o presiune constantă, încercând să-și protejeze familiile și bunurile într-un oraș în care siguranța pare un lux, potrivit worldatlas.com.

Potrivit statisticilor oficiale, Caracas înregistrează anual peste 2.000 de crime violente la un milion de locuitori, dintre care majoritatea sunt omucideri prin împușcare. Zonele cele mai afectate sunt cartierele populare, unde traficul de droguri și bandele criminale controlează străzile, iar poliția are dificultăți majore în a menține ordinea publică.

Locuitorii povestesc despre frica care le marchează viața de zi cu zi. „Nu poți să ieși afară după lăsarea întunericului fără să te simți în pericol. Crimă, jaf sau răpire – e ceva ce se poate întâmpla oricând”, a spus un localnic. Mulți venezueleni și-au adaptat viața după reguli stricte de supraviețuire urbană: evitarea anumitor străzi, circularea în grupuri și instalarea sistemelor de securitate acasă.

Criminalitatea din Caracas nu afectează doar populația locală, ci și economia orașului. Magazinele, restaurantele și afacerile mici se confruntă cu pierderi considerabile din cauza jafurilor frecvente. În plus, companiile internaționale sunt reticente să investească, ceea ce duce la scăderea locurilor de muncă și la o migrație masivă a populației în căutarea unui trai mai sigur.

Factorii care contribuie la această situație sunt multipli. Pe de o parte, criza economică și inflația galopantă în Venezuela au amplificat sărăcia, iar pe de altă parte, slaba infrastructură polițienească și corupția din sistemul judiciar fac ca infracțiunile să rămână adesea nepedepsite.

Organizațiile internaționale avertizează că această combinație periculoasă între sărăcie extremă și impunitate a transformat Caracas într-un mediu extrem de vulnerabil pentru locuitori.

Pentru a combate violența, autoritățile locale au lansat programe de patrulare în cartierele cele mai periculoase și au încercat să instaleze camere de supraveghere în zonele publice. Cu toate acestea, aceste măsuri par insuficiente față de amploarea problemei.

ONG-urile locale care monitorizează criminalitatea susțin că răspunsul autorităților este adesea lent, iar comunitățile se bazează mai mult pe grupuri de autoapărare și pe solidaritate între vecini decât pe protecția statului.

Crima organizată are un rol central în escaladarea violenței. Bandele implicate în traficul de droguri și contrabandă controlează anumite sectoare ale orașului, iar conflictele între grupuri duc la împușcături frecvente și atacuri violente asupra civililor. În plus, răpirea pentru răscumpărare a devenit o problemă majoră, iar familiile sunt nevoite să plătească sume mari pentru a-și salva apropiații.

Școlile și spitalele, deși teoretic sunt zone sigure, nu sunt complet protejate. Profesorii și personalul medical se confruntă cu amenințări, iar elevii sunt adesea martorii violenței din jur. Mulți părinți aleg să-și țină copiii acasă sau să-i trimită în orașe mai sigure pentru a-și continua studiile.