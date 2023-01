Cei mai mari consumatori de curent din casă. Ce puteți scoate din priză pentru facturi mai mici

De când facturile la energie elecitrică au crescut, oamenii au căutat diverse trucuri și au încercat să economisească. Cu toate astea, puțini au știut care sunt cei mai mari consumatori de energie. Potrivit serviciului pentru industrie „Strom-Report”, costurile cu producția și distribuția de energie electrică reprezintă în prezent 49 la sută din preț, cea mai mare pondere de până acum.

Pentru a avea facturi mai mici trebuie doar să scoateți din priză anumite dispozitive. Electronice de larg consum consumă foarte mult curent. Sistemele stereo, televizoarele, computerele și consolele de jocuri pot folosi energie chiar și în modul stand-by. Pentru a vă asigura că dispozitivele nu consumă deloc energie electrică, trebuie să le scoateți de la sursa de alimentare noaptea.

Cei mai mari consumatori de energie

Cuptorul cu microunde, router-ul și imprimanta sunt alte dispozitive care trebuie scoase din priză noaptea. Un cuptor cu microunde, de exemplu, costă în jur de șase euro pe an, iar un router 18 euro. Cele mai mari consumatoare de energie și costuri sunt receptoarele (aproximativ 23 de euro pe an), imprimantele, monitoarele și PC-urile (tot 23 de euro pe an fiecare), televizoarele LCD (32 de euro pe an) și sistemele stereo (35 de euro pe an).

Și încăcătorul telefonului consumă mult curent, chiar dacă nu ai mobilul la încărcat. Mai mult, el poate deteriora dispozitivele. În interiorul încărcătorului se află un transformator. Prin transformatorul lăsat în priză circulă întotdeauna curent, indiferent dacă telefonul mobil este conectat sau nu la el.

Analiștii au mai constatat că încărcătoarele mai vechi au provocat costuri suplimentare cu energia electrică de aproximativ 12 euro pe an. Costul încărcătoarelor noi este de doar aproximativ un euro pe an, potrivit ziarulromanesc.de.

Toate țările din Europa se confruntă cu această criză la energie, iar autoritățile încearcă să găsească soluții. Mulți clienți au primit ajutor din partea statului pentru a face față facturilor uriașe.