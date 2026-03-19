Ce se întâmplă cu pensiile și salariile în 2026. Guvernul a luat decizia

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a făcut declarații privind capacitatea statului de a susține în continuare plata salariilor din sectorul public și a pensiilor, într-un context marcat de dezbateri intense legate de bugetul pentru anul 2026 și de nivelul ridicat al deficitului bugetar, potrivit Ministerului de Finanțe.

Nazare, despre plata salariilor și a pensiilor

Discuțiile apar pe fondul unor îngrijorări tot mai frecvente din spațiul public și din mediul economic, unde analiștii au atras atenția că România a înregistrat în ultimii ani un dezechilibru bugetar semnificativ, cu cheltuieli mai mari decât veniturile colectate.

Această situație a alimentat scenarii pesimiste privind o posibilă criză de finanțare a statului, inclusiv întrebări legate de sustenabilitatea plăților sociale.

În acest context, unele semnale din zona financiară au fost interpretate drept motive de precauție, după ce Trezoreria a ales recent să respingă anumite oferte de împrumut venite din partea băncilor comerciale pe piața internă. Decizia a fost privită de analiști ca un posibil indiciu al unei strategii mai prudente de gestionare a datoriei publice.

A respins ideea unei crize de plată

Ministrul Finanțelor a respins însă ideea unei crize de plată și a transmis că statul nu se află în situația de a nu-și putea onora obligațiile financiare. Acesta a explicat că deciziile recente privind împrumuturile au fost influențate de condițiile mai puțin favorabile de pe piețele financiare, afectate de contextul internațional și de volatilitatea crescută.

Oficialul a precizat că România dispune deja de resurse financiare importante atrase anterior de pe piețele externe, inclusiv o sumă de ordinul miliardelor de euro, obținută înainte de deteriorarea condițiilor geopolitice recente. Aceste fonduri, potrivit ministrului, contribuie la asigurarea unei părți semnificative din necesarul de finanțare externă pentru anul 2026.

Pe ce se bazează mecanismul de finanțare al statului

În același timp, mecanismul de finanțare al statului se bazează în mod obișnuit pe împrumuturi contractate de la bănci și investitori, folosite pentru acoperirea deficitului bugetar atunci când veniturile din taxe și impozite nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor.

În spațiul economic, expertul în finanțe Gabriel Biriș a atras atenția că o mare parte din veniturile statului este direcționată către salarii și pensii, estimând că aceste cheltuieli ajung la aproximativ 92% din încasările bugetare, ceea ce reduce semnificativ marja de manevră financiară a guvernului.

