International Ce șanse mai are România să intre în Visa Waiver. Explicația ambasadorului Andrei Muraru







Ambasada României la Washington lucrează pentru includerea țării în programul Visa Waiver, însă nu există încă o estimare clară a momentului în care acest lucru se va realiza, spune diplomatul Andrei Muraru. Reprezentantul României în SUA s-a arătat optimist în acest sens, menționând că se află în strânsă colaborare cu Departamentul pentru Securitate Internă (DHS).

Ambasadorul României în Statele Unite afirmă că este „rezervat optimist” în privința aderării României la programul Visa Waiver. El a adăugat că, deși nu poate oferi un termen clar, procesul este urmărit cu atenție și implică un angajament constant din partea autorităților române.

„Nu aş vrea să ofer aici niciun termen, dar pot să vă spun că suntem foarte ancoraţi în acest lucru. Lucrăm zilnic pe acest dosar, avem zilnic întâlniri şi la Casa Albă, şi la Departamentul de Stat şi credem că, dacă va exista o decizie favorabilă României, acest lucru, în mod evident, va reprezenta un atu foarte important pentru facilitarea călătoriilor şi pentru creşterea în definitiv a comerţului bilateral şi a relaţiilor între România şi SUA”, a spus el.

În ianuarie 2025, administrația Biden, aflată atunci în ultimele zile de mandat, anunțase includerea României în programul VWP, stabilind o perioadă de tranziție de trei luni, ceea ce ar fi permis ridicarea vizelor pentru români de la începutul lunii aprilie.

Tot în aceeași lună, Donald Trump a revenit la Casa Albă, impunând o politică mult mai strictă în domeniul imigrației. Prin urmare, România a fost exclusă din programul Visa Waiver.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a precizat că, „având în vedere accentul administrației asupra securității frontierelor și imigrației, Secretarul Securității Interne, în consultare cu Secretarul de Stat, a decis anularea desemnării României în cadrul VWP cu efect imediat”.

La sfârșitul lunii august, Statele Unite au reluat procedura de includere a României în programul Visa Waiver. În acest context, Andrei Muraru a subliniat că nu există certitudinea unei finalizări rapide a procesului și a detaliat etapele pe care România le parcurge împreună cu autoritățile americane.

„Lucrăm acum cu Departamentul de Securitate Internă și cu alte agenții de aplicare a legii din Statele Unite pentru a facilita această tentativă a României de a reintra în Visa Waiver și credem că s-au parcurs pași importanți față de luna mai”, spunea el.