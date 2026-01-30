Monden

Ce relație a avut, de fapt, Răzvan Lucescu cu tatăl său. Pe mamă o joacă pe degete

Răzvan Lucescu Sursa foto: Instagram
Relația lui Răzvan Lucescu cu părinții lui a fost una diferită. Dacă mama i-a fost mereu alături, tatăl era mai mereu plecat și când putea îl lua cu el peste tot.

Relația dintre Răzvan Lucescu și mama lui, una apropriată

Antrenorul de fotbal a explicat că mama sa nu mai era o enigmă pentru el. ”Pe mama am învățat-o. O accept, îmi spune ceva, îmi intră pe o ureche, iese pe partea cealaltă. Mai și glumesc, îi răspund ironic, subtil așa”, a povestit acesta.

Mircea Lucescu, adevărata provocare

Cu Mircea Lucecsu alta era situația. ”Dar problema e cu tata. Că el până acum nu a avut timp de mine. În afară de perioada copilăriei când mă târa după el și mi-a deschis această pasiune pentru fotbal și m-a ajutat să înțeleg foarte devreme dinamica vestiarului și cea a relațiilor dintre jucători, în rest el nu a avut timp.

Eu am furat foarte mult de la el. Foarte mult. L-am văzut cum își pregătește antrenamentele, meciurile și așa mi-au venit în cap imaginile când m-am apucat eu de antrenorat. L-am văzut cât este de serios și disciplinat pe organizarea muncii lui”, a mai spus fostul jucător.

Ce a moștenit de la antrenor

Cu toate acestea, multe dintre calitatăți le are de la tatăl său. ”Și mi-a dat și mie această rezistență la dificultăți, la muncă, dar el să stea de mine nu a avut timp. El avea echipa lui. Era cu preocupările lui zi de zi acolo. Cu problemele lui. Pentru că pentru un antrenor sunt în fiecare zi o infinitate de probleme.

De la jucători la media, la suporteri, la conducere, la organizare. La gânduri, la programarea antrenamentului. Și nu a avut timp. Acum mai vine la meciurile noastre și imi face mare plăcere că vine la meciuri și a început să îmi spună ce trebuie să fac”.

