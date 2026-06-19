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Ce pui în limonadă pentru un gust special. Trei combinații pe care merită să le încerci

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Ce pui în limonadă pentru un gust special. Trei combinații pe care merită să le încerciLimonadă. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

În zilele toride de vară, nimic nu este mai răcoritor decât o limonadă preparată acasă. Pe lângă rețeta clasică, fructele de sezon și cele exotice pot aduce un plus de gust. Fie că alegeți să le savurați ca atare sau cu o cantitate generoasă de gheață, aceste băuturi răcoritoare vor face canicula mai ușor de suportat.

Trei rețete de perfecte pentru zilele caniculare. Limonadă cu ananas și mentă

Aromată și exotică, limonada cu ananas este alegerea ideală pentru cei care își doresc o băutură dulce-acrișoară, cu note tropicale.

Ingrediente

  • 1 ananas proaspăt, curățat și tăiat cuburi
  • 3 lămâi mari
  • 2 linguri de miere sau zahăr, după gust
  • 1 litru de apă rece
  • câteva frunze de mentă
  • cuburi de gheață

Ananasul se mixează în blender până se transformă într-un piure fin. Sucul obținut se strecoară, dacă se dorește o textură mai fină.

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Lămâile se storc, iar sucul se amestecă împreună cu piureul de ananas și îndulcitorul ales. Se adaugă apa rece și frunzele de mentă. Limonada se lasă la frigider aproximativ 30 de minute și se servește cu gheață.

Lămâie

Lămâie. Sursa foto: Pixabay

Limonadă cu căpșuni

Ingrediente

  • 300 g căpșuni proaspete
  • 4 lămâi
  • 1 litru de apă plată sau minerală
  • 2-3 linguri de miere
  • cuburi de gheață
  • frunze de mentă pentru decor

Căpșunile se spală bine și se mixează până devin un piure fin. Sucul de lămâie se adaugă peste fructele blenduite, iar amestecul se îndulcește după preferințe. Se completează cu apă rece și se amestecă energic. Băutura se păstrează la frigider înainte de servire și se decorează cu felii de căpșuni și frunze de mentă.

Limonadă cu pepene galben și portocală

O combinație surprinzătoare și extrem de răcoritoare, ideală pentru după-amiezile fierbinți.

Ingrediente

  • 500 g pepene galben
  • 2 portocale
  • 2 lămâi
  • 800 ml apă rece
  • 1-2 linguri de miere
  • gheață

Pepenele galben se taie cuburi și se pasează în blender. Portocalele și lămâile se storc, iar sucul rezultat se amestecă cu piureul de pepene. Se adaugă mierea și apa rece, apoi se omogenizează bine compoziția.

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