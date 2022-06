Ce pensie primește Maria Ciobanu de la statul român după decenii petrecute pe scenă

Maria Ciobanu este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Aceasta s-a reinvetat cu fiecare ocazie și a rămas mereu în atenția fanilor. După decenii în care a încântat publicul cu vocea ei, România i-a lăsat un gust amar. Supranumită „Ciorcârlia muzicii românești“, Maria Ciobanu a fost total nemulțumită de pensia de 1200 de lei acordată de statul român.

„După 40 de ani de muncă am 1.200 de lei. Cam cum aş putea să trăiesc?! Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele?! Cum să trăiesc cu 1.200 de lei!“, a declarat Maria Ciobanu, potrivit click.ro.

Trăiește în America

Maria Ciobanu are însă o viață confortabilă. A deranjat-o efectiv suma care reprezintă o palmă peste față. Artista s-a mutat în America în 2017, alături de soțul ei Mircea Cîmpeanu, cu care este căsătorită din 1981. În 2020 s-a retras din activitatea muzicală. Nu a mai ajuns în țară din 2019, deoarece starea de sănătate nu îi permite. Soțul ei are cetățenie americană, iar artista duce în SUA o viață lipsită de griji. O are alături și pe fiica sa Camelia, iar cu toții locuiesc într-un cartier de lux din Los Angeles.

După 60 de ani petrecuţi pe scenă, artista a reușit să adune o mică avere care va rămâne copiilor și nepoților ei. Maria Ciobanu, avea, în 2020, 2 milioane de euro în conturi, trei vile în Capitală, câteva apartamente, terenuri și bijuterii în valoare de peste 100.000 euro.

Mioara Velicu a fost mai norocoasă

Colega de scenă a Mariei Ciobanu, Mioatra Velicu a fost puțin mai norocoasă atunci când a ieșit la pensie. A primit o sumă de trei ori mai mare.

„Acum am pensie 4.000 de lei. Și-mi ajung. În pandemie nu mi-a fost greu, am luat din bancă să-mi întrețin casa și să plătesc datoriile la stat. Întotdeauna mi-a fost frică de Poliție, de stat, ca să plătesc datoriile la stat, n-am vrut niciodată să am probleme”, a dezvăluit Mioara Velicu, potrivit impact.