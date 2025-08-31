Social Ce pățești dacă nu treci corect numărul de persoane la cazare. Sume uriașe plătite în plus







Cei care se gândesc să facă economie și să treacă un număr mai mic de persoane la cazare, se înșeală cu privire la acest lucru. Nu de alta, dar sumele plătite în plus vor fi usturătoare.

Mulți dintre turiștii români își încearcă norocul și rezervă o camera unde speră că vor sta mai multe persoane pe aceiași bani. ”Bună, suntem cazați la hotel Alexandrion în Sarti, iar pentru două persoane în plus în camera fără nici un beneficiu în plus (pat suplimentar sau saltea măcar) hotelul ne cere 700 de euro taxa suplimentară pentru 5 nopți de cazare.

Ce putem face? A mai fost cineva în astfel de situații?”, a întrebat o persoană. Doar că de această data răspunsurile nu au fost tocmai pe placul celui care a întrebat. ”Nu, nu am fost în situatia asta în calitate de turist, tot timpul am făcut rezervările incluzând toate persoanele.

Însă, în calitate de proprietar, da am fost pusă în această situație, am procedat la fel ca și cei de la hotelul Alexandrion, am perceput suplimentar suma cuvenită sau am arătat “ușa”, a spus un internaut.

”Mi se pare foarte corect, atât timp cât rezervarea nu cuprindea și cele 2 persoane, să se perceapa suplimentar. Ce puteți face? Să luați cameră separată sau achitați suma menționată de hotel.

Trebuia să faceți rezervarea pentru 4 persoane”, a mai comentat cineva. ”Pe același principiu, cum ar fi acum ca pe lângă rezervarea voastră de 2 persoane, hotelul sa mai aducă 2 persoane în camera voastră??! Așa.. fără niciun beneficiu în plus.. Că văd ca tot sunteți de acord să fiți 4 pe 2 locuri în cameră”, a comentat ironic un alt internaut.

Drept urmare, ca să stați liniștiți este de preferat să fiți câte persoane pretindeți în momentul rezervării. Altfel riscați să plătiți sute de euro în plus pentru asta.