Ce obiecte din casă consumă curent chiar și atunci când nu sunt folosite

Multe aparate din locuință nu se opresc complet atunci când par închise. Unele rămân în standby, altele păstrează conexiunea la internet sau afișează permanent informații pe ecran. Acest consum este mic la nivelul fiecărui aparat, dar se adună în timp.

Televizorul continuă să consume curent chiar și după ce este oprit din telecomandă. În acest caz, aparatul nu este scos complet de sub tensiune, ci rămâne în modul standby, care îi permite să pornească rapid la următoarea utilizare. La unele modele, rămân active și funcțiile de conectare la internet sau actualizările automate.

Potrivit Energy Star, consumul poate ajunge până la 1 W pentru televizoarele conectate la internet și până la 0,5 W pentru cele fără aceste funcții, ceea ce înseamnă că aparatul folosește energie chiar și atunci când ecranul este stins. Astfel, aparatul poate continua să consume curent chiar și atunci când ecranul este stins, deși este oprit.

Încărcătorul de laptop consumă curent dacă rămâne în priză, chiar și atunci când nu este conectat la computer. În acest caz apare ceea ce reglementările europene numesc „no-load condition”, adică situația în care sursa externă de alimentare este conectată la rețea, dar nu alimentează niciun aparat.

Potrivit EUR-Lex, au fost stabilite limite clare pentru consumul surselor de alimentare atunci când sunt conectate la priză, dar nu alimentează niciun aparat. Comisia Europeană arată că astfel de surse sunt folosite inclusiv la laptopuri. Astfel, încărcătorul poate continua să consume un nivel redus de energie cât timp rămâne în priză.

Cuptorul cu microunde rămâne conectat la priză și consumă curent chiar și atunci când nu este folosit. Potrivit GE Appliances, energia este utilizată în acest caz pentru funcții precum afișarea orei sau menținerea aparatului în standby.

De asemenea, Lawrence Berkeley National Laboratory arată că aceste funcții pot provoca un consum constant de joasă putere. Din acest motiv, cuptorul cu microunde continuă să folosească energie prin afișaj și circuitele interne care îl mențin pregătit de pornire.

Consola de jocuri intră, de regulă, într-un mod de repaus, nu într-o oprire completă. Potrivit PlayStation, activarea funcțiilor din acest mod împiedică reducerea consumului sub 0,5 W, iar dacă rămân active opțiuni precum conexiunea la internet sau actualizările, consumul crește.

În informațiile tehnice publicate pentru PS5 apare un consum de 0,5 W în modul de economisire și de până la sub 2,0 W în standby în rețea. Astfel, consola continuă să consume curent cât timp rămâne conectată la priză, chiar dacă nu este utilizată.