Electrocasnice care îți cresc factura lunar. Cum poți să economisești energie

Factura la energie electrică a devenit o povară tot mai vizibilă pentru gospodăriile din România, pe fondul scumpirilor succesive din ultimii ani și al consumului ridicat din locuințe, potrivitEl economista.

Deși mulți consumatori pun majorările exclusiv pe seama prețurilor din piață, datele arată că o parte semnificativă a costurilor vine chiar din modul în care sunt folosite aparatele electrocasnice. Unele dintre ele funcționează zilnic, altele aproape permanent, iar impactul cumulat se reflectă direct în factură.

Identificarea aparatelor cu cel mai mare consum este un pas esențial pentru oricine vrea să-și reducă cheltuielile lunare, să limiteze risipa și să își adapteze obiceiurile de consum fără investiții majore. Analizele citate de presa internațională arată clar care sunt „vinovații” principali dintr-o locuință obișnuită.

În fruntea clasamentului se află mașinile de spălat rufe, mașinile de spălat vase și uscătoarele. Acestea pot ajunge să reprezinte aproximativ 14% din consumul total de energie electrică al unei gospodării. Principalul motiv este energia necesară pentru încălzirea apei și, în cazul uscătoarelor, a aerului. Diferențele între aparatele eficiente și cele vechi sunt considerabile.

Modelele cu clasă energetică superioară pot reduce costurile anuale aproape la jumătate față de cele ineficiente. În plus, obiceiuri aparent minore – spălarea la temperaturi mai joase, folosirea programelor eco sau evitarea ciclurilor pe jumătate goale – pot aduce economii vizibile pe termen lung.

Un alt capitol important îl reprezintă frigiderele și congelatoarele. Aceste aparate funcționează non-stop și ajung să genereze aproximativ 13% din factura de energie electrică. Chiar dacă nu consumă mult într-o oră, funcționarea continuă face ca impactul anual să fie ridicat.

Modelele mai vechi, cu garnituri uzate sau termostate ineficiente, pot consuma semnificativ mai mult decât este necesar. Setarea temperaturii la valori rezonabile și evitarea supraîncărcării pot reduce consumul fără a afecta siguranța alimentelor.

Electronicele de divertisment, precum televizoarele, consolele de jocuri și laptopurile, contribuie și ele la factura lunară, cu aproximativ 6% din consumul total. Deși fiecare dispozitiv pare inofensiv, utilizarea simultană și menținerea lor în modul standby generează pierderi constante de energie.

Specialiștii atrag atenția că simpla scoatere din priză sau folosirea prizelor cu întrerupător poate reduce costurile anuale cu zeci de euro.

Iluminatul rămâne un alt element-cheie, responsabil pentru circa 5% din consumul mediu al unei locuințe. În multe case sunt încă folosite becuri vechi, halogene sau incandescente, care consumă mult și oferă puțină lumină. Trecerea la LED-uri și adoptarea unor gesturi simple, precum stingerea luminilor în încăperile nefolosite, pot aduce economii constante, fără niciun disconfort.

Aparatele de bucătărie – cuptoare, microunde, cafetiere sau roboți – au un impact mai redus, estimat la aproximativ 4% din consumul total. Chiar dacă sunt energofage în timpul utilizării, acestea funcționează, de regulă, pe perioade scurte. Totuși, folosirea lor eficientă, evitarea preîncălzirii inutile și alegerea unor aparate adaptate nevoilor reale pot contribui la un consum mai echilibrat.

Într-un context în care prețurile la energie rămân imprevizibile, controlul consumului din propria locuință devine una dintre puținele pârghii reale aflate la îndemâna consumatorilor.