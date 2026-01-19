Ajutor pentru pensionari: friteuze, oale sub presiune și fierbătoare gratuite

Într-o inițiativă menită să atenueze povara facturilor la energie, pensionarii din Marea Britanie vor primi gratuit aparate electrocasnice care ajută la economisirea energiei. Printre acestea se numără friteuze, oale sub presiune și fierbătoare, concepute pentru a reduce consumul casnic de electricitate, informează Express.

Programul guvernamental urmărește să sprijine seniorii care se confruntă cu creșterea costurilor la energie, oferindu-le soluții practice pentru gătitul și încălzirea alimentelor fără a suprasolicita factura la curent. Experții în eficiență energetică susțin că utilizarea acestor aparate poate aduce economii semnificative pe termen lung, reducând atât consumul de energie, cât și impactul asupra bugetului familial.

Mai exact, pensionarii britanici primesc gratuit electrocasnice pentru a reduce factura la curent. Sprijinul face parte dintr-un program mai amplu de ajutorare a gospodăriilor vulnerabile, în timp ce costurile rămân ridicate.

Aparatele electrocasnice sunt acordate persoanelor cu pensie de stat din North Lincolnshire, ca parte a Fondului de sprijin pentru gospodării al Departamentului pentru Muncă și Pensii (DWP), iar alte ajutoare pentru costul vieții sunt acordate și de consiliile locale din mai multe zonel ale Regatului Unit.

Consiliile locale din Anglia au primit deja o parte dintr-un fond de finanțare în valoare de 742 de milioane de lire sterline de la DWP, ca parte a schemei din acest an, banii urmând să fie utilizați pentru a sprijini gospodăriile aflate în dificultate cu cheltuielile esențiale de trai în lunile de iarnă, inclusiv facturile la energie și alimentele.

Până la 31 martie 2026, gospodăriile eligibile din Marea Britanie pot beneficia de finanțări pentru aparate eficiente energetic, însă criteriile de acces pot varia în funcție de decizia fiecărui consiliu local.

În North Lincolnshire, autoritățile locale pun la dispoziția pensionarilor friteuze cu aer cald, slow cookere și fierbătoare, gratuit, în cadrul schemei guvernamentale DWP. Aparatele oferite nu doar că reduc consumul de energie comparativ cu un cuptor tradițional, dar permit și economii financiare semnificative.

De exemplu, gătitul cu slow cooker poate aduce economii de aproximativ 112 lire anual, conform estimărilor. Fierbătoarele de o singură cană sunt și ele eficiente, încălzind doar cantitatea de apă necesară și prevenind risipa de energie.

În plus, pensionarii pot participa la sesiuni gratuite de gătit sănătos organizate de consiliu, pentru a profita la maximum de aceste aparate. Solicitările pentru electrocasnicele gratuite se fac prin intermediul site-ului web al Consiliului North Lincolnshire, oferind astfel o oportunitate practică de a reduce costurile energetice în sezonul rece.

Consiliul din North Lincolnshire a început să distribuie aparatele electrocasnice solicitanților selectați încă din septembrie anul trecut, însă cei eligibili mai au timp să aplice, întrucât programul Fondului pentru Gospodării (DWP) rămâne deschis până pe 31 martie.

„Suntem bucuroși să oferim această oportunitate, care le permite rezidenților să gătească sănătos și să economisească energie”, au declarat reprezentanții consiliului.

Persoanele interesate se pot înscrie completând formularul online sau apelând la centrele comunitare din Ashby, Barton, Brigg, Crowle, Epworth și Scunthorpe, unde personalul le poate ghida în procesul de înscriere. Distribuirea aparatelor va începe de la mijlocul lunii septembrie, iar beneficiarii le vor putea ridica direct din centrele locale.

Fiecare gospodărie eligibilă poate primi un singur aparat și acces la sesiuni gratuite de gătit sănătos pentru a învăța cum să le utilizeze la maximum. Cei care au mai primit deja un aparat nu se mai pot înscrie a doua oară.

Reprezentanții consiliului au subliniat că distribuirea sprijinului din Fondul de Sprijin pentru Gospodării este gestionată independent de consiliile locale, ceea ce înseamnă că ajutorul pentru costul vieții poate varia de la o zonă la alta și poate fi oferit în momente diferite, în funcție de locația beneficiarilor.

Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP) atrage atenția că modul de acordare a sprijinului financiar diferă de la o autoritate locală la alta, atât în ceea ce privește criteriile de eligibilitate, cât și procedura de aplicare. În timp ce unele consilii aleg să distribuie fondurile prin intermediul organizațiilor caritabile sau al grupurilor comunitare, altele limitează accesul gospodăriilor la o singură cerere pe an.

Spre exemplu, în Staffordshire, o gospodărie poate beneficia de o plată unică de 300 de lire sterline pentru costurile cu utilitățile, bani care sunt virați direct furnizorului de energie. În schimb, în Calderdale, sprijinul este acordat sub forma a cel mult două tranșe de câte 85 de lire sterline, ceea ce duce la un ajutor total de 170 de lire.

Diferențe importante se regăsesc și în regiunea East Midlands, unde locuitorii din Nottingham pot solicita vouchere de 100 de lire sterline pentru cumpărături în supermarketuri.

În South Yorkshire, Consiliul Doncaster oferă gospodăriilor eligibile până la 300 de lire sterline pentru cheltuieli alimentare, iar alte familii pot primi un sprijin suplimentar de 100 de lire sterline pentru plata facturilor la energie.

În estul Angliei, autoritățile din Cambridgeshire acordă un ajutor de 110 lire sterline, fie sub formă de plată directă, fie prin vouchere utilizabile în supermarketuri. Totodată, în Manchester, persoanele care beneficiază de reduceri la impozitul local și primesc indemnizații de invaliditate pot accesa sprijin financiar de până la 130 de lire sterline pentru a face față creșterii costului vieții.