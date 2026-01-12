Economii la energie: reguli simple pentru termostat

Gestionarea corectă a temperaturii în locuință nu este doar o chestiune de confort, ci și de economie. Setările necorespunzătoare ale termostatului pot duce la facturi neașteptat de mari la energie în aceste zile geroase. În plus, investirea într-un termostat inteligent poate aduce economii semnificative, prin reglarea automată a temperaturii, informează Express.

Specialiștii recomandă ajustarea temperaturii în funcție de programul zilnic și evitarea supraîncălzirii spațiilor neutilizate. Fiecare grad în plus sau în minus contează: cu cât menții temperatura mai apropiată de nivelul optim, cu atât factura va fi mai mică. De aceea, atenția la setările termostatului este esențială pentru a evita surprizele neplăcute la sfârșitul lunii.

Așadar, pe măsură ce ianuarie aduce temperaturi tot mai scăzute, utilizarea sistemelor de încălzire centrală și a caloriferelor devine aproape inevitabilă. Pentru a reduce facturile la energie, experții de la Which? recomandă un mic truc simplu, dar eficient, care poate fi aplicat direct pe robinetele caloriferelor.

Specialiștii sfătuiesc ca robinetele și butoanele termostatice să nu fie rotite niciodată mai mult de trei turații, cu excepția camerei în care este amplasat termostatul. Această măsură ajută la menținerea unui consum mai eficient de energie, fără a compromite confortul termic din locuință.

Experții avertizează asupra modului în care reglarea termostatelor poate influența atât confortul, cât și costurile la încălzire. Potrivit specialiștilor de la Which?, setarea robinetului caloriferului la nivelul maxim, adică cinci, permite apei fierbinți să circule rapid, încălzind camera mai repede. Totuși, dacă toate termostatele din locuință sunt lăsate astfel, facturile de energie ar putea crește semnificativ.

„În dormitoare, cel mai eficient este să mențineți termostatul între doi și trei”, recomandă Which?. Această setare menține temperatura între 15 și 20 de grade, oferind un confort adecvat și, totodată, economii la încălzire.

În situația în care locuința urmează să fie nelocuită pentru o perioadă mai lungă, abordarea trebuie să fie diferită. „Alegeți poziția de protecție împotriva înghețului”, explică specialiștii. Astfel, apa va circula doar cât este necesar pentru a păstra temperatura peste 7 grade, prevenind înghețarea țevilor fără a consuma excesiv energie.

„Setează termostatul la semnul de îngheț. Când încălzirea este pornită, acest lucru va permite pătrunderea apei în calorifer doar cât să mențină temperatura camerei peste șapte grade, astfel încât țevile să nu înghețe”,a explicat experta de la Which?

Potrivit specialiștilor în energie, poziționarea mobilierului în cameră poate influența semnificativ factura la încălzire. Matt Oberle, expert la Utility Rates, afirmă că uneori soluțiile simple pot avea cel mai mare impact: mutarea canapelei departe de calorifer poate reduce costurile fără niciun efort financiar.

„Mulți nu realizează că modul în care căldura se distribuie într-o cameră depinde nu doar de setările centralei, ci și de legile fizicii” Caloriferele încălzesc aerul din jur, care apoi se ridică și se răspândește prin cameră. Dacă un obiect voluminos, precum o canapea, blochează acest flux, căldura nu mai circulă eficient”, , explică Oberle.

Potrivit expertului, mobilierul care obstrucționează caloriferul absoarbe căldura în loc să o distribuie uniform, ceea ce obligă sistemul de încălzire să funcționeze mai intens pentru a menține temperatura dorită. Efectul este mai accentuat în cazul canapelelor cu tapițerie densă sau închisă la culoare, cum ar fi pielea sau stofele groase.

„Aceste materiale acționează ca niște bureți pentru căldură, rețin energia generată de centrală și împiedică încălzirea eficientă a camerei. Din perspectiva eficienței energetice, este pur și simplu risipă”, a concluzionat Matt Oberle.