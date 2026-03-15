Punch, puiul de macac japonez, începe să se integreze în turma sa, la grădina zoologică. Cum a ajuns vedetă pe internet

Punch, puiul de macac japonez, începe să se integreze în turma sa, la grădina zoologică. Cum a ajuns vedetă pe internetPunch începe să-și faacă prieteni la grădina zoologică. Sursa foto: colaj EVZ
Punch, un pui de macac de șapte luni de la grădina zoologică din Ichikawa, Japonia, a depășit momentele dificile și începe să interacționeze cu colegii săi de țarc. Povestea lui a atras vizitatori și fani din întreaga lume, relatează CNN.

Puiul de macac japonez învață să comunice cu ceilalți

Punch, un pui de macac japonez în vârstă de șapte luni, a devenit vedetă pe internet după ce clipuri cu el fiind hărțuit de alți colegi de țarc și căutând liniște lângă o jucărie de pluș care îi seamănă au stârnit emoții puternice în rândul internauților.

Shunpei Miyakoshi, îngrijitorul grădinii zoologice, a declarat că respectivele scene nu reflectă decât momentele normale de creștere și socializare pentru un pui de macac. „Acum el comunică cu celelalte maimuțe și este minunat să îl vezi atingând aceste etape”, a spus Miyakoshi.

Interacțiunile sociale se îmbunătățesc treptat

Potrivit îngrijitorului, Punch începe să se joace și să îmbrățișeze alte maimuțe, semn că se acomodează treptat în cadrul turmei. „El folosește plușul doar când simte că e necesar. De exemplu, când merge la culcare sau după ce a fost disciplinat de o maimuță adultă și se simte puțin descurajat. Se duce la el pentru a se calma”, a explicat Miyakoshi.

Grădina zoologică a precizat într-o postare pe rețelele sociale că unii membri ai turmei, mai dominanți și predispuși la agresivitate, au fost temporar retrași din incintă pentru a facilita integrarea lui Punch. Miyakoshi a subliniat însă că respectivele comportamente fizice ușoare sunt normale în societatea macacilor japonezi. „Dacă ar fi fost agresivi cu adevărat, ar fi mușcat mult mai tare”, a explicat el.

Pui de macac

Punch începe să se reintegreze în turma sa. Sursa foto: colaj EVZ

Momentele dificile fac parte din procesul de creștere

Deși Punch petrece în continuare mult timp singur, videoclipurile ocazionale arată progresul său și încercările de a învăța regulile turmei. Uneori, puiul de macac este doborât de un adult, dar reacționează alergând către plușul său pentru confort emoțional.

Miyakoshi subliniază că toate aceste experiențe fac parte din dezvoltarea și adaptarea lui. „Face tot posibilul să crească, învățând din aceste experiențe timpurii”, a adăugat el.

Puiul de macac japonez, o atracție pentru turiști

Povestea lui Punch a atras vizitatori din întreaga lume. Fani și turiști vin special la grădina zoologică pentru a-l vedea pe puiul de macac.

Nasser Hashem, din Statele Unite, a planificat o călătorie în Japonia împreună cu sora sa pentru a-l vedea pe Punch. „Cred că ne putem raporta cu toții la el într-o anumită măsură, fiind într-un mediu necunoscut, fără să cunoști oamenii din jur și încercând să te integrezi cât mai bine”, a spus el.

Melanie Fortier, tot din SUA, a declarat că nu putea rata oportunitatea de a vedea puiul de macac, subliniind că prezența lui oferă un sentiment de speranță într-o perioadă plină de știri negative. „Când vezi ceva de genul acesta, adică pură speranță, cu grijă și dragoste, este reconfortant și dă un aer proaspăt”, a explicat ea.

