Monden

Ce așteaptă Nicușor Dan de la Moș Crăciun. Replica fiicei sale l-a surprins

Ce așteaptă Nicușor Dan de la Moș Crăciun. Replica fiicei sale l-a surprinsNicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro
După o întâlnire inedită cu Moș Crăciun, pe aeroportul din Finlanda, președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat ce și-ar dori să primească în prag de sărbători. Răspunsul său a mers dincolo de planul personal și a făcut trimitere la o perspectivă mai largă asupra societății românești.

Ce îi cere Nicușor Dan lui Moș Crăciun pentru anul viitor

Întrebat care ar fi lista sa de dorințe pentru anul viitor și ce i-ar cere lui Moș Crăciun, Nicușor Dan a vorbit despre o discuție avută în familie și despre modul în care copiii privesc lucrurile esențiale.

„Am avut o scurtă discuţie cu fetiţa…Ştiu că primul lucru pe care şi-l doreşte este să fim noi sănătoşi, dar al doilea…am spus ceva despre clasa politică şi a spus, vai, tati, ce limbaj educativ ai. Din poziţia asta, îmi doresc ca societatea românească să-şi conştientizeze, şi oportunităţile, şi vulnerabilităţile şi să reuşim să lucrăm împreună. Dacă Moş Crăciun lucrează la nivelul ăsta de abstract, cred că ar fi un lucru bun”.

Președintele României s-a aflat în Finlanda pentru a participa la summitul de la Helsinki, dedicat securității flancului estic, în contextul războiului din Ucraina. La reuniune au participat liderii a opt state din nordul și estul Europei – Finlanda, Suedia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, România și Bulgaria – care au subliniat importanța consolidării apărării flancului estic al Uniunii Europene, pe fondul amenințării reprezentate de Rusia.

Cine va moșteni, de fapt, averea Rodicăi Stănoiu. Ultima dorință a fostului ministru
Când vine adevărata iarnă. Prognoza până pe 19 ianuarie
Nicușor Dan și Moș Crăciun

Nicușor Dan și Moș Crăciun. Sursă foto: Captură video

Nicușor Dan obișnuia să își petreacă Crăciunul în Făgăraș

Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au o relație de aproximativ 20 de ani. Cei doi nu sunt căsătoriți, dar au împreună doi copii: Aheea, în vârstă de 9 ani, și Antim, care are 3 ani.

În 2024, înainte de a deveni președinte, Nicușor Dan a petrecut Crăciunul alături de familie în Făgăraș, localitatea sa natală. La acel moment, el sublinia, într-o postare pe rețelele de socializare, importanța păstrării tradițiilor.

„Crăciunul la Făgăraş mi-a amintit de anii fericiţi ai copilăriei când ne strângeam cu mic cu mare şi colindam din casă în casă. Mi se pare important să păstrăm tradiţiile şi să le ducem mai departe prin copiii noştri”, a scris, joi seară, pe Facebook, Nicuşor Dan, alături de mai multe fotografii.

Urmează ziua de naștere a președintelui

Nicușor Dan s-a născut la data de 20 decembrie 1969. A urmat cursurile Liceului „Radu Negru” din Făgăraș și a obținut premiul I la Olimpiada Internațională de Matematică în anii 1987 și 1988, rezultate care i-au marcat parcursul academic.

Președintele încă stă cu chirie

Șeful statului locuiește în continuare cu chirie, în aceeași vilă în care stătea și în perioada în care ocupa funcția de primar general al Capitalei. Nicușor Dan a precizat că beneficiază de pază, fiind amplasate două gherete în apropierea locuinței, și a vorbit despre această situație într-o emisiune televizată.

„Cu munca da, cu casa am rămas tot acolo. A venit iarna şi s-au pus două gherete de pază în care oamenii care stau de pază să poată să stea. Eşti mult mai optimist pe început de mandat, sunt multe lucruri nerezolvate, între care şi asta”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan în cadrul emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D.

El a subliniat că își păstrează rutina zilnică legată de copii și că apreciază cartierul în care locuiește. „De dus la şcoală o duc în continuare pe Aheea, în fiecare zi. Fiecare părinte cu câte un copil, Mirabela îl duce pe Antim la grădiniţă, eu o duc pe Aheea şi o iau de la şcoală. Îmi place cartierul în care stăm. Copiii şi-au făcut nişte prietenii acolo”, a spus Nicuşor Dan.

Întrebat dacă intenționează să se mute la Cotroceni, președintele a răspuns: „Vom vedea, pentru moment suntem acolo”.

La scurt timp după preluarea funcției, Nicușor Dan declara că a ajuns la un armistițiu cu SPP în privința mutării într-o locuință de protocol, până la data de 15 iunie, când se încheie anul școlar. După această dată, el a spus că ia în calcul mutarea, menționând că fiica sa cea mare i-a cerut să rămână, cel puțin pentru moment, în cartierul actual.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    19 decembrie 2025 la 11:26

    ''Ce așteaptă Nicușor Dan de la Moș Crăciun. ''
    Diploma de la Sorbona?

