Cătușe de colecție pentru Bolojan. Sindicalistul Dorobanțu a explicat de ce i-a făcut plângere penală

Cătușe de colecție pentru Bolojan. Sindicalistul Dorobanțu a explicat de ce i-a făcut plângere penalăSursa foto: Facebook/Cosmin Dorobanțu
Cosmin Dorobanțu, președintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP), a depus o plângere penală la Parchetul General împotriva premierului Ilie Bolojan, ca urmare a reformelor adoptate de Executiv. Dorobanțu a susținut că anumite măsuri sunt ilegale și ignoră punctele de vedere ale Consiliului Economic și Social, ale Ministerului Muncii și ale Ministerului Finanțelor.

„Avem un obiect de colecție pentru domnul Bolojan: cătușele. Eu am adus cătușele, el ar trebui să-și facă treaba în Guvernul României. După modelul USR, ei au promovat aceste cătușe, dar cei care încalcă legea și Constituția sunt chiar cei care au promovat acest obiect de lux pentru politicieni”, a declarat Dorobanțu, la România TV.

Sindicalistul Cosmin Dorobanțu, refuzat de Ilie Bolojan

Sindicalistul a precizat că premierul nu l-a primit marți seara la discuții, deși intenționa să abordeze și problemele persoanelor cu dizabilități și ale categoriilor vulnerabile afectate de noile măsuri.

„Păi nu sunt sătul de infractori de la pușcărie, merg și la cei din politică. Dar, serios, Bolojan a fugit de mine. Voiam să vorbesc și despre persoanele cu dizabilități. În spatele meu a trecut peste avize de la CES, de la Ministerul Muncii, Ministerul de Finanțe, care spun că e ilegal. De asta i-am făcut azi plângere penală lui Bolojan. Singurul argument cu care poate scăpa de răspundere e dacă a fost abuz involuntar”, a spus Dorobanțu.

„Noi stăm 24 din 24 de ore cu 5.000 de criminali”

Președintele FSANP a amintit și de modificările la pensiile militare și de statutul angajaților din sistemul penitenciar, contestând reducerile și înghețările pensiilor. El a explicat că personalul lucrează în condiții dificile, petrecând până la 12 ore pe tură în contact direct cu deținuți condamnați pentru infracțiuni grave.

„De ce să iasă polițiștii de penitenciare mai repede la pensie? Păi să stea ei 12 ore cu deținuții dovediți de justiție, cu bombardieri. Când evadează unul, toată România se oripilează că se plimbă prin țară. Noi stăm 24 din 24 de ore cu 5.000 de criminali care sunt după gratii. Noi nu ne simțim bine și vine unul care nu a mers la pușcărie niciodată să-mi spună să-mi taie mie drepturile”, a declarat Dorobanțu.

„OUG monstru”

Sindicalistul a criticat și alte aspecte ale reformelor, afirmând că premierul ar fi creat o „OUG monstru” și că a generat noi posturi de conducere după ce a disponibilizat angajați. Dorobanțu a mai spus că aceste măsuri afectează personalul penitenciarelor și că nu există consultare adecvată cu autoritățile și instituțiile implicate.

