Opinii Către o nouă ordine mondială sau către nicio ordine mondială







Sâmbătă, 1 februarie, la Castelul Conților Mikes de la Zabola/Zăbala în județul Covasna a avut loc a doua sesiune a dezbaterilor Zabola (Zabola debates) cu participarea unui număr important de profesori și profesori asociați ai London School of Economics (printre care mă număr și eu) echipa londoneză fiind condusă de către profesorul Chris Alden, directorul LSE Ideas, think-tank-ul oficial al London School of Economics and Political Science - al doilea cel mai reputat think-tank academic după cel al Universității Harvard.

Auditoriul a fost unul extrem de interesant, printre participanți aflându-se multe personaje implicate în businessul european la vârf din Ungaria, România, Germania, Austria, Marea Britanie ca și din Statele Unite ale Americii. Discuțiile au fost multe încercându-se o proiectare cât mai diversă a lumii de astăzi, dar subiectul cel mai dezbătut este cel la care doresc să mă refer acum.

Întrebarea a fost către ce fel de ordine globală ne îndreptăm, existând foarte multe tendințe, cele mai multe contradictorii. Federația Rusă încălcând toate regulile jocului și deci toate tratatele internaționale existente susține necesitatea viitorului multipolar în jocul relațiilor internaționale, multipolaritate care ar dori să înlocuiască o presupusă (eu cred iluzorie) unipolaritate.

De fapt, asistăm în ultimii ani la o autentică pulverizare a regulilor jocului internațional, atât prin agresiune ( Federației Rusiei în Ucraina) cât și prin declarații din ce în ce mai ciudate, ca de pildă aceea a preluării de către Statele Unite ale Americii a Fâșiei Gaza, de ce nu a Groenlandei sau a Canalului Panama.

Interesantă este până la urmă concluzia la care s-a ajuns în dezbatere. Cei mai mulți dintre participanți cred ca ne îndreptăm către un punct zero de la care se va construi, foarte repede o nouă formulă a relațiilor internaționale, dar care va fi aceasta nu putem ști astăzi.