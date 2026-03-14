Câți bani câștigă Leo de la Strehaia din YouTube. Suma este amețitoare

Celebrul Leo de la Strehaia nu mai câștigă bani din afaceri, ci din YouTube. Acesta a explicat la o emisiune online că lunar primește sume colosale de pe această platformă.

Omul de afaceri a spus că una dintre sursele de venit, destul de consistente, este platforma YouTube. ”De exemplu eu acum fac youtube. De fapt toată familia mea face youtube. Eu câștig acum de pe youtube, cam 7-8.000 de euro.

Noi suntem plătiți ca unii dintre cei mai buni youtub-eri. Pentru că pe noi ne urmărește foarte multă lume din afară. Dacă te uiți să vezi câte vizualizări au clipurile mele, mă plătește mai bine ca la muzică. Și toată familia mea câștigă zeci de mii de euro. 20-30 de mii de euro. Noi postăm filmulețe, clipuri lungi de 25-30 de minute. Eu iau bani și de pe facebook cu short-uri de unde iau 3.000 de euro pe lună”, a mai pus Leo de la Strehaia.

Chiar și în acest context, fostul participant la reality show-uri spune că nu are bani. Nu de alta, dar pe vremuri acesta cheltuia sume colosale în fiecare zi. ”Păi nu am bani, că pe vremuri cheltuiam pe zi 100.000 de euro”, a mai spus omul de afaceri.

Când făcea emisiunile de la Kanal D, Leo de la Strehaia spune că primea 5.000 de euro pe seară. ”Mie îmi dădeau 5.000 de euro pe seară. Și fetele toate Loredana, Renata, astea care mai erau luau câte o mie de euro.

Le mai dădeam și eu așa că banii mei mergeau mai mult la Loredana și la Renata. Noi am făcut show-ul acela luni de zile, am luat aproape un milion de euro. Acum se fac mai mulți bani pe rețelele de pe internet”, a mai pus celebrul personaj.