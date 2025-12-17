Monden

Loredana Chivu nu scapă de probleme cu legea. A fost dată în judecată înainte de sărbători

Loredana Chivu nu scapă de probleme cu legea. A fost dată în judecată înainte de sărbători
Loredana Chivu, fosta asistentă TV, se confruntă din nou cu probleme juridice. În pragul Crăciunului, ea a aflat că a fost dată în judecată de un bărbat pe care susține că nu îl cunoaște și care are un trecut problemă cu legea. Procesul vizează o sumă de aproximativ 1.655 de lei și a fost înregistrat recent la instanță, stârnind surprindere în rândul fanilor.

Loredana Chivu, dată în judecată

Surse apropiate anchetei au precizat că bărbatul implicat este cunoscut autorităților pentru infracțiuni grave, inclusiv trafic de persoane, trafic de minori și spălare de bani. Individul este din județul Gorj și are un istoric de condamnări penale, dar nu există informații clare despre legătura lui cu Loredana Chivu.

Fosta asistentă TV a declarat că nici măcar nu îl cunoaște pe acest bărbat și că i se pare o aberație.

„Habar nu am. Nu știu cine e acest bărbat! Sincer, nu știu cine e. Mi se pare o aberație, nici nu cunosc. Dacă era cineva la care știam că am datorii sau ceva, dar așa chiar nu cunosc despre vorba”, a declarat Loredana Chivu pentru Spynews. Aceasta a subliniat că nu a fost citată oficial și că nu are cunoștință de motivul exact al procesului.

Nu e pentru prima dată

Aceasta nu este prima dată când Loredana Chivu se confruntă cu conflicte legale. În trecut, fosta asistentă TV a avut diverse probleme cu foști parteneri sau persoane din anturajul său, unele dintre acestea implicând procese legate de bunuri personale. Ea a scăpat recent de problemele din trecut.

Ce urmează

Procesul este în desfășurare, iar blondina va trebui să aștepte notificarea oficială și citarea în instanță pentru a-și putea prezenta apărarea. Până atunci, Loredana Chivu continuă să se concentreze pe proiectele sale profesionale și pe viața personală, în ciuda tensiunii generate de acest nou dosar. Recent, aceasta și-a făcut și o schimbare radicală de look.

