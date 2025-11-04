Cât de bine se înțelege Grindeanu cu Bolojan. Nota dată de liderul interimar al PSD

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, că relația sa cu premierul Ilie Bolojan nu este una de prietenie, ci „una mediocră”

„N-a fost una de prietenie nici înainte, nu e nici acum. E una de parteneri, de șefi de partid în cadrul unei coaliții, fiecare încearcă să-și susțină punctul de vedere, să și-l argumenteze. Dar n-am avut relații de prietenie și nimeni n-a avut pretenție la așa ceva. E într-o zonă de trecere în acest moment, undeva în zonă mediocră, 6-7”, a spus liderul PSD la Antena 3.

Grindeanu a menționat că nici cu președintele Nicușor Dan nu are „vreo relație de prietenie” și nici nu are astfel de pretenții, subliniind că politica nu se bazează pe afinități personale, ci pe colaborare instituțională.

Întrebat despre stabilitatea coaliției de guvernare, Sorin Grindeanu a afirmat că aceasta „nu stă într-o persoană” și că funcționarea sa depinde de dialogul politic, nu de relațiile personale dintre lideri.

„O coaliție de guvernare nu stă într-o persoană”, a spus Grindeanu, adăugând că decizia PSD de a face parte din actualul Guvern a fost luată „impersonal”, fără a se condiționa de numele celor aflați la conducerea executivului.

„Atunci când am decis ca PSD să facă parte din Guvern, nu am stabilit că intrăm cu Grindeanu președinte al PSD sau cu Ilie Bolojan prim-ministru. Am decis, la modul general, să facem parte din actuala majoritate parlamentară care susține Guvernul”, a explicat el.

Președintele interimar al PSD a mai precizat că îl așteaptă în continuare pe premierul Ilie Bolojan să vină în fața Parlamentului pentru a da explicații privind activitatea Guvernului, după ce premierul a anunțat luni că programul nu îi permite să onoreze invitația.

„Am primit ieri adresa de la cabinetul primului ministru, prin care m-a informat că nu poate să vină la ora primului ministru, cred că era ieri după masă, la ora 16 sau 17. I-am trimis înapoi o altă adresă, sau cabinetul meu, în care am spus că aștept să-mi comunice de la Palatul Victoria când, în programul domniei sale, ar putea să vină în Parlament. Că da, trebuie să vină în Parlament. Nu mi-a transmis încă când găsește acea oră”, a explicat Grindeanu.

Întrebat dacă își mai dorește ca Ilie Bolojan să rămână prim-ministru, Sorin Grindeanu a spus că, în caz contrar, ar anunța deschis partidul. „Dacă nu mi-aș dori acest lucru, aș merge în fața partidului și le-aș spune: cred că suntem în situația în care ar trebui să plece Ilie Bolojan, argumentând, nimic personal. Încă nu suntem acolo”, a declarat liderul PSD.