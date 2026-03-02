CASS va fi eliminat pentru o categorie de pensionari. Guvernul anunță noi măsuri

Executivul pregătește o serie de schimbări importante în sistemul public de pensii, care vor afecta atât pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei, cât și pe cei cu pensii mici. Potrivit ministrului Muncii, aproximativ 2,8 milioane de persoane vor primi ajutoare financiare în acest an, iar din 2027 va fi reluată indexarea punctului de pensie. Impactul total al măsurilor este estimat la 2,3 miliarde de lei.

Cea mai amplă intervenție vizează pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei. Pentru această categorie este propus un sprijin acordat în două tranșe, în aprilie și în decembrie, diferențiat în funcție de nivelul pensiei:

– 1.000 de lei pentru pensii sub 1.500 lei – 800 de lei pentru pensii între 1.500 și 2.000 lei – 600 de lei pentru pensii între 2.000 și 3.000 lei

În total, 2,8 milioane de pensionari ar urma să beneficieze de aceste sume. Costul bugetar estimat este de 2,3 miliarde de lei. Ministrul a precizat că printre sursele de finanțare se află și majorarea salariului minim brut, programată de la 1 iulie 2026.

În prezent, pentru perioada 2025–2026, punctul de pensie rămâne înghețat, iar pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei plătesc contribuția la sănătate. Din 1 ianuarie 2027, autoritățile anunță revenirea la indexarea anuală și eliminarea contribuției CASS pentru această categorie.

„Pentru pensionarii cu pensie de 3.200 de lei, cu indexarea pensiilor și eliminarea CASS-ului, lucrurile ar trebui să fie mai bune”, a afirmat Manole.

Măsura îi vizează în mod special pe cei cu pensii între 3.000 și 4.000 de lei, categorie afectată de plata contribuției în ultimii doi ani.

Ministrul Muncii a anunțat că mecanismele de sprijin pentru plata energiei electrice vor continua. În plus, începând din aprilie, va fi introdus un sistem similar și pentru gazele naturale, astfel încât persoanele cu venituri reduse să beneficieze de sprijin pe tot parcursul anului.

În ceea ce privește procesul de recalculare a pensiilor, aproximativ 64.000 de dosare sunt încă în așteptare, potrivit datelor prezentate. Ritmul mediu de soluționare este de circa 12.000 de dosare pe lună, iar estimarea oficială indică o posibilă finalizare a procedurii în aproximativ șase luni, în funcție de complexitatea fiecărui caz.

Ministrul a respins ideea unei vulnerabilități majore a sistemului public de pensii, subliniind că aproape 10 milioane de contribuabili îl susțin, inclusiv prin contribuțiile aferente Pilonului II și prin veniturile românilor care au lucrat în străinătate.

Pachetul anunțat reprezintă una dintre cele mai consistente ajustări ale politicii sociale din ultimii ani, cu accent atât pe sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, cât și pe corectarea efectelor generate de înghețarea temporară a punctului de pensie.