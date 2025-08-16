Social

Cartofi țărănești. Gustul copilăriei cu doar câțiva lei

Cartofi. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

În fiecare bucătărie, cartofii țărănești au fost, de-a lungul vremii, un fel de mâncare nelipsit, mai ales în zilele de post. Rețeta a fost transmisă din generație în generație, adaptată după anotimp și după ce se găsea în cămară. Fie că alegi să îi savurezi ca atare sau alături de o salată de crudități, cartofii țărănești vor fi un prânz excelent.

Cartofi țărănești cu ingrediente la îndemâna oricui

Pentru a prepara cartofii țărănești de post nu va fi nevoie să apelezi la tehnici sofisticate sau să folosești ingrediente scumpe.

Ingrediente:

  • 6-7 cartofi
  • 1 ceapă
  • 1 ardei gras
  • 1 morcov
  • 2 căței de usturoi
  • 1 lingură de ulei
  • 1 praf de sare/piper
  • 1 jumătate de linguriță de boia dulce
  • 2 frunze de dafin

În funcție de gust, puteți adăuga și cimbru uscat sau pătrunjel proaspăt la final, pentru un plus de prospețime.

Mod de preparare

Cartofii se curăță, se taie cuburi și se pun la fiert în apă cu sare, cât să se înmoaie puțin, dar fără să se destrame. Între timp, într-o tigaie încăpătoare sau într-o cratiță, se călește ceapa în ulei până devine translucidă, apoi se adaugă morcovul ras și ardeiul tăiat cubulețe.

Cartofi noi

Cartofi. Sursa foto: Pixabay

După câteva minute, se presară boiaua dulce și se amestecă, astfel încât legumele să capete o culoare apetisantă.

Cartofi țărănești cu ceapă și usturoi. Cum îi poți savura în afara postului

Cartofii scurși se adaugă peste legume, împreună cu frunzele de dafin și puțină apă fierbinte. Totul se lasă la foc mic, amestecând din când în când, până când aromele se împletesc, iar cartofii se frăgezesc complet. Usturoiul zdrobit și verdeața se adaugă la final.

Deși este o rețetă de post, cartofii țărănești pot fi savurați în orice perioadă a anului. Pot fi serviți ca fel principal, alături de murături sau de o salată cu roșii și castraveți . În afara postului, aceștia vor fi o garnitură perfectă pentru fripturi.

