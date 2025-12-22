Carmen Tănase, judecată dur legat de moartea mamei. „Am îndoieli legat de sentimentele doamnei față de mama ei”

Actrița Carmen Tănase a suferit enorm la moartea mamei sale, mai ales că nu a avut de ales și a trebuit să urce pe scenă. Mulți dintre cei care au văzut-o au criticat-o pentru gest, fără să știe motivele.

Artista a povestit că unul dintre cele mai complicate momente pe care le-a trăit a fost acela că a jucat în timp ce mama ei era la capelă. Ea a explicat că nu a avut de ales, având în vedere că era sub contract. Publicul, însă, a judecat-o dur.

”Am jucat în timp ce mama era moartă. Pentru că aveam contracte. Lumea a zis... un singur comentariu am citit atunci, o doamnă a spus ”am îndoieli despre sentimentele doamnei pentru mama ei, pentru că a jucat în tot timpul ăsta”. Oamenii nu au de unde să știe cum am fost eu cu mama”, a spus actrița.

Cu toate acestea, Carmen Tănase a explicat cât de complicat e să lași baltă toată echipa. Mai ales că o piesă depinde de fiecare actor în parte, Iar fiecare actor la rândul său depinde de celălalt.

”Dar ei ar trebui să știe că în clipa în care tu ai ales că facă această meserie, nu o faci de unul singur. Nu ești tu cu niște acte la biroul notarial. Sau la ghișeu sau în altă parte”, a explicat ea.

Pe de altă parte, lumea teatrului nu este tocmai una blândă. Nici financiar actorii nu o duc foarte bine. Iar unii dintre ei au doar contracte pentru câte o piesă.

”De tine mai depind o grămadă de oameni, mulți dintre ei tineri, mulți dintre ei poate din asta trăiesc. Au un singur spectacol cu care își plătesc chiria. Așa că ai o responsabilitate și față de tine și față de oamenii ăia. Pentru că ei așa își fac și meseria și își iau și banii ca să poată să trăiască”, a mai punctat actrița.